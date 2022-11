Ukraińcy w Polsce. Prawie 60 proc. płaci za mieszkanie z własnej kieszeni

Choć Polska otrzymała z Unii Europejskiej niemal 700 mln zł na działania związane z masowym napływem uchodźców z Ukrainy, rząd zapowiedział, że znowelizuje specustawę o pomocy dla obywateli Ukrainy, która przewiduje m.in., że uchodźcy będą partycypować w kosztach swojego zakwaterowania w Polsce. Projekt jeszcze w tym miesiącu ma trafić do Sejmu.

Od stycznia 2023 roku planowane jest wprowadzenie 100 proc. odpłatności za przebywanie w miejscach zbiorowego zakwaterowania (np. w różnego rodzaju ośrodkach: hostelach, pensjonatach, sanatoriach i akademikach). Dotyczy to wszystkich osób, które są w stanie utrzymać siebie i swoją rodzinę – od nowego roku będą musiały pokrywać połowę kosztów utrzymania (na początek przez trzy miesiące). Jeśli po trzech miesiącach nie podejmą pracy i nadal nie będą w stanie wynająć mieszkania i opuścić ośrodka, będą musiały pokrywać już 100 proc. kosztów. Ma to zmotywować uchodźców do jak najszybszego podjęcia pracy w Polsce. Rząd planuje również zamrożenie świadczeń socjalnych dla osób, które je pobierają w Polsce, ale faktycznie mieszkają w Ukrainie.

Gdzie mieszkają Ukraińcy?

Centrum analityczne międzynarodowej agencji zatrudnienia Gremi Personal sprawdziło, gdzie i na czyj koszt mieszkają w Polsce Ukraińcy.

Okazuje się, że nieco ponad połowa Ukraińców (52 proc.) mieszka w mieszkaniach, zaś 18 proc. w akademikach lub hostelach. Co dzisiąty obywatel Ukrainy wynajął mieszkanie, identyczny odsetek korzysta z gościnności udzielonej przez Polaków w ich domach. Niewielka grupa Ukraińców mieszka w internatach/ośrodkach wypoczynkowych bądź w hotelach (odpowiednio 6 proc. i 4 proc.).

Na pytanie kto płaci za ich mieszkania, 58 proc. respondentów odpowiedziało, że wynajmuje mieszkanie na własny koszt. Co piąty Ukrainiec ma zapewnione mieszkanie przez pracodawców (52 proc.), zaś 10 proc. ma mieszkanie opłacone przez rządowy program azylowy. Tylko 5 proc. Ukraińców żyje na koszt państwa.

– Polska jest nadal liderem jeśli chodzi o pomoc dla uchodźców spośród wszystkich krajów europejskich, a my widzimy, że zdecydowana większość Ukraińców rozwiązuje kwestie mieszkaniowe na własny koszt. Najbardziej opłacalną opcją jest zakwaterowanie na koszt firmy. Polscy pracodawcy konkurują ze sobą o Ukraińców, więc starają się stworzyć jak najbardziej komfortowe warunki dla swoich pracowników. Nawet jeśli jest to hostel czy akademik, to w większości przypadków takie mieszkania są w odpowiednim standardzie – komentuje Anna Dzhobolda, dyrektorka departamentu rekrutacji międzynarodowych agencji zatrudnienia Gremi Personal.

– Decyzja, że uchodźcy będą musieli płacić za lokum jest trudna, ale rozumiem tok myślenia rządzących, że chcą dać bodziec Ukraińcom aby poszli do pracy, jeśli mogą to robić. Jest to ważne dla polskiej gospodarki i budżetu, a także dla Ukrainy, ponieważ ponad 70 proc. pracujących Ukraińców wysyła pieniądze na Ukrainę – dodaje.

Z przytoczonych danych Straży Granicznej wynika, że od 24 lutego br. z Ukrainy do Polski wjechało 7,764mln osób, a z Polski na Ukrainę ponad 5,961 mln (stan na 15 listopada).

Badanie zostało przeprowadzone w pierwszej połowie listopada za pomocą elektronicznej ankiety, w której wzięło udział 1700 Ukraińców mieszkających w różnych regionach Polski.

