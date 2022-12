Putin zabrał głos. Wyznaczył cel za 3 lata

Wystąpienie prezydenta Federacji Rosyjskiej Władimira Putina podczas posiedzenia Rady ds. Rozwoju Strategicznego i Projektów Narodowych zapowiadał rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow. – Posiedzenie Rady to bardzo ważne wydarzenie. Tradycyjnie jest ono organizowane pod koniec roku i jest przede wszystkim okazją do podsumowań najważniejszych wydarzeń i przedstawienia raportów na temat funkcjonowania machiny państwowej przez ostatnie 12 miesięcy – powiedział rzecznik Kremla.

Rosyjska gospodarka odbuduje się za 3 lata?

W trakcie wystąpienia podczas posiedzenia Rady Putin zapowiedział, że rosyjskie władze będą prowadzić odpowiedzialną politykę finansową i makroekonomiczną. Celem jest odbudowa rosyjskiej gospodarki w ciągu trzech lat.

– Będziemy prowadzić odpowiedzialną politykę finansową i makroekonomiczną, która za trzy lata gwarantuje nie tylko pełne finansowanie zobowiązań społecznych, ale także rozwiązywanie nowych zadań stojących przed krajem – powiedział Putin, którego cytuje agencja TASS. – Taka polityka jest ważna nie tylko dla odpowiedzi na bieżące wyzwania, ale także w dłuższej perspektywie – dodał.

Kryzys najgorszy od 15 lat?

Tymczasem według analityków przepytanych niedawno przez Bloomberga, rosyjską gospodarkę czeka najgorszy od 2008 roku kryzys. PKB Rosji w pierwszym kwartale przyszłego roku może skurczyć się nawet o 8 proc. Mało optymistyczne dane przedstawia też rosyjski „Forbes”, który rozmawiał z menedżerami i prezesami czołowych firm w kraju. Połowa z nich – jak podaje „Rzeczpospolita" – uważa, że w optymistycznym założeniu rosyjska gospodarka wróci do przedwojennego stanu dopiero w 2027 roku. Co siódmy twierdzi zaś, że Rosja będzie potrzebowała na to aż 13 lat. Tylko co trzeci spodziewa się, że rosyjska gospodarka – jak oczekuje Kreml – odbuduje się w ciągu trzech lat.

Według agencji TASS w najbliższym czasie można spodziewać się kolejnych publicznych wystąpień przywódcy Kremla. W przyszłym tygodniu planowane jest posiedzenie Rady Państwa (organ doradczy prezydenta Rosji), w trakcie którego głos ma zabrać Putin.

