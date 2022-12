Sieci handlowe zapowiadają podwyżki. Ile będzie można zarobić w Lidlu czy Aldi?

Sieci handlowe zapowiadają podwyżki dla pracowników. Ile będzie można zarobić w Lidlu, Biedronce czy Kauflandzie?

230 mln zł na podwyżki

W przyszłym roku Lidl Polska przeznaczy na wzrost wynagrodzeń ponad 230 mln zł. Od stycznia 2023 roku pracownicy sklepów będą zarabiać od 4200 zł brutto do 5150 zł brutto na początku zatrudnienia. „Już po roku pracy pracodawca gwarantuje wzrost płacy do poziomu – 4400 zł brutto do 5350 zł brutto, a po dwóch latach stażu pracy od 4600 zł brutto do 5600 zł brutto” – mogliśmy przeczytać w komunikacie. Więcej mają też zarabiać pracownicy magazynów oraz menedżerowie sklepów.

Ponad 60 tys. pracowników sklepów i centrów dystrybucyjnych Biedronki otrzymało podwyżki na początku 2022 roku (sieć przeznaczyła na nie 142 mln zł). Następnie w lutym sieć Biedronka podwyższyła pensje prawie 3 tys. pracowników centrali, biur regionów oraz centrum usług wspólnych, przeznaczając na ten cel ponad 20 mln zł w skali roku. Początek 2023 roku może przynieść zatrudnionym podobne informacje.

Podwyżki w Aldi i Kauflandzie

Początkujący sprzedawcy w Aldi w styczniu 2023 roku zarobią od 3710 do 4210 zł. Sprzedawca po trzech latach pracy może liczyć na wynagrodzenie od 4010 do 4610 zł – zapewnia sieć. Na stanowisku kierownika sklepu stawki wahają się od 5910 do 6810 zł w przypadku początkującego pracownika i od 6810 do 7710 zł w przypadku kierownika sklepu po trzech latach pracy.

Podwyżki dla pracowników sprzedaży i logistyki „na wybranych stanowiskach” zapowiedział też Kaufland. Zgodnie z komunikatem, od stycznia 2023 roku osoby rozpoczynające pracę na stanowisku kasjer-sprzedawca w zależności od lokalizacji mogą liczyć na wynagrodzenie w wysokości 4200-4800 zł brutto. „Po roku pracy otrzymają wynagrodzenie w wysokości 4400-5000 zł brutto” – mogliśmy przeczytać w komunikacie.

Osoby zatrudnione w centrach dystrybucyjnych na stanowisku magazynier wydania towaru, w zależności od doświadczenia, otrzymają wynagrodzenie w wysokości 4300-4800 zł brutto.

Czytaj też:

Auchan szykuje podwyżki. Wysokość zaskakuje