Rachunki za prąd. Część seniorów może płacić mniej, wystarczy, że zrobią jedną rzecz

Od 1 stycznia 2019 roku Karta Dużej Rodziny – jak przypomina Bankier.pl – przysługuje rodzicom, które mają lub w przeszłości mieli na utrzymaniu co najmniej troje dzieci. Być może nie wszyscy wiedzą, ale nie ma tu znaczenia wiek składającego wniosek o przyznanie karty, a także fakt, ż ich dzieci są już dorosłe. Oznacza to, że wielu seniorów może korzystać ze zniżek oferowanych na podstawie tej Karty Dużej Rodziny.

W tym roku szczególne znaczenie ma tu kwestia limitów na prąd, które zostały niedawno wprowadzone przez rząd. Z zapisów ustawy wynika, że rodziny z Kartą Dużej Rodziny oraz rolnicy będą mieli zamrożone ceny energii do 3000 kWh, podczas gdy dla gospodarstw domowych jest to 2000 kWh rocznie, zaś dla gospodarstw domowych z osobami z niepełnosprawnościami jest to 2600 kWh.

Po przekroczeniu limitu zużycia odpowiednio 2 tys., 2,6 tys. oraz 3 tys. kWh, gospodarstwa domowe za każdą kolejną zużytą kWh, będą rozliczane według cen i stawek opłat, które obowiązują w taryfie danego przedsiębiorstwa z 2023 roku lub w przypadku ofert wolnorynkowych – według cen zawartych w umowie ze sprzedawcą.

Portal zwraca uwagę, że osoby, które wychowały przynajmniej trójkę dzieci, a nie skorzystały dotychczas z Karty Dużej Rodziny, mogą to rozważyć, aby uniknąć wyższych rachunków za prąd.

By założyć Kartę Dużej Rodziny należy złożyć wniosek w gminie odpowiadającej miejscu zamieszkania lub elektronicznie, za pośrednictwem Platformy Informacyjno-Usługowej Emp@tia (empatia.mpips.gov.pl). Kartę można także uaktywnić w aplikacji mObywatel.

