Polska bez kolejnych milionów. KE blokuje wypłaty

Jak wynika z informacji korespondenta TVN24 w Brukseli Macieja Sokołowskiego, Komisja Europejska zablokowała wypłaty kolejnych środków dla Polski. W ten sposób KE egzekwuje spłacanie kar nałożonych przez TSUE.

Komisja Europejska odbiera to, czego Polska nie chce płacić

Jest to już kolejna tego typu decyzja Komisji Europejskiej. Tym razem ma chodzić o potrącenie kwoty 60 milionów euro, które miały trafić do Polski za okres od 30 sierpnia do 28 października 2022 roku. KE postanowiła zamrozić wypłatę i wykorzystać tę kwotę do spłaty zaległości, jakie wynikają z niespłaconych przez Polskę kar nałożonych przez TSUE.

Jak wylicza TVN24, wszystkie potrącenia, które KE zastosowała do tej pory to:



69 mln euro za okres od 3 listopada do 10 stycznia,

42 mln euro za okres od 11 stycznia do 21 lutego,

30 mln euro za okres od 22 lutego do 23 marca,

33 mln euro za okres od 24 marca do 25 kwietnia,

30 mln euro za okres od 26 kwietnia do 25 maja,

33 mln euro za okres od 26 maja do 27 czerwca,

30 mln euro za okres od 28 czerwca do 27 lipca,

33 mln euro za okres od 28 lipca do 29 sierpnia,

32 mln euro za okres od 30 sierpnia do 30 września,

28 mln euro za okres od 1 października do 28 października.

Komisja Europejska będzie odbierać do skutku

Odbieranie zaliczek, to pokłosie niedostosowania się do orzeczenia TSUE z 14 lipca w sprawie Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego, a także działania związane z Kopalnią Turów. Komisja Europejska wysyła w tej sprawie ponaglenia, ale środki z Polski nie płyną. Europejski komisarz ds. wymiaru sprawiedliwości Didier Reynders mówił już w sierpniu 2022 roku, że będzie to trwało dopóty, dopóki wszystkie zobowiązania nie zostaną w zadowalający sposób wykonane albo orzeczenie o karach TSUE nie zostanie anulowane lub zmienione.

