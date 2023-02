Ukraińcy w Polsce. Wiemy, ilu zarabia więcej niż w swoim kraju

Wydział Zarządzania Politechniki Gdańskiej przeprowadził badania na grupie pracowników z Ukrainy zatudnionych przez Gremi Personal. Firma outsourcuje pracowników fizycznych do przedsiębiorstw, w niemal 90 proc. są to obywatele Ukrainy. Twórcy badania podkreślając, że Ukraińcy z powodzeniem zapełnili wolne miejsca pracy w Polsce.

Ukraińcy w Polsce. Gdzie pracują?

– Pomysł na badanie w jakim stopniu obywatele Ukrainy są w stanie uzupełnić luki w pojawiających się niedoborach na rynku pracy w Polsce pojawił się z chwilą, gdy Roczniki Pracy zaczęły wskazywać wolne miejsca pracy. Było to po wejściu Polski do UE w 2004 r., migracja Polaków do państw Europy Zachodniej zaczęła systematycznie rosnąć – od 40 tys. wolnych miejsc pracy w 2006 r. do 125,4 tys. w 2019 r. – podkreśla prof. dr hab. Krystyna Gomółka, Kierowniczka Zakładu Studiów Wschodnich Wydziału Zarządzania i Ekonomii Politechniki Gdańskiej, jedna ze współautorek badania.

– Gremi Personal, międzynarodowa agencja zatrudnienia była dla nas naturalnym partnerem, bo znana jest na rynku, nie tylko na Pomorzu z zatrudniania Ukraińców. Badanie będzie kontynuowane, bo interesuje nas również migracja po 24 lutego 2022 r., czyli po rozpoczęciu wojny przez Rosję – dodaje.

Z badania wynika, że najwięcej wolnych miejsc pracy odnotowano w przetwórstwie przemysłowym, budownictwie, handlu i naprawie samochodów, transporcie i gospodarce magazynowej i tam najczęściej trafiali zatrudnieni Ukraińcy, wypełniając luki po migrujących na Zachód Polakach.

Ponad 30 proc. uczestników badania przyznaje, że pracując w Polsce osiąga znacznie wyższe dochody, niż na Ukrainie.

Przyczyny wyjazdu

Większość badanych to osoby, które wyemigrowały kilka miesięcy, a nawet kilka lat przed wybuchem wojny. Emigracja nie miała związku z bezrobociem, gdyż 70 proc. respondentów pracowało na Ukrainie. Powodem były natomiast niskie zarobki. 60 proc. ankietowanych zarabiało mniej niż 300 euro na Ukrainie, podczas gdy w Polsce jest to zaledwie 10 proc. badanych.

Warto również podkreślić, że ponad 40 proc. respondentów mieszkało w miastach powyżej 50 tys. ludności, a nie w małych miasteczkach, gdzie trudniej o zatrudnienie. Zdecydowana większość, bo 80 proc. badanych, to ludzi młodzi, do 45 roku życia.

Z badania wynika, że 60 proc. osób, które przyjechały do Polski miało zagwarantowane zatrudnienie w momencie podjęcia decyzji o migracji.

