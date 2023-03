Atak na podatki.gov.pl to sprawa Rosjan? Minister potwierdza

Przypomnijmy, że we wtorek rano RMF FM poinformowało, że cyberprzestępcy zaatakowali stronę podatki.gov.pl, przeciążając ją. To należąca do Ministerstwa Finansów strona służąca na przykład do rozliczania PIT-ów. Rozgłośnia podała, że od kilku dnia na rosyjskich portalach i komunikatorach widać było namawianie się hakerów do tego, by uderzyć na niektóre polskie strony. Minister odpowiedzialny za cyfryzację Janusz Cieszyński potwierdził dziś w Polsat News, że wczorajszy atak to sprawa Rosjan.

Atak na podatki gov.pl. Minister ujawnia szczegóły

– Za wczorajszy atak odpowiadają Rosjanie, trzeba to jasno powiedzieć. Dysponujemy informacjami, które w bardzo dużym stopniu uprawdopodabniają, że to ten adwersarz – powiedział w programie „Graffiti" sekretarz stanu ds. cyfryzacji w KPRM.

Gość Polsat News wyjaśniał, że był to atak distributed denial-of-service. – On polega na tym, że generuje się bardzo dużo sztucznego ruchu, więc aby nie dopuścić problemów blokuje się ruch z różnych kierunków. Na samym początku, kiedy się te blokady wdraża, zdarza się, że zablokowany zostaje ten prawdziwy ruch – powiedział Cieszyński.

Co z danymi podatników?

Minister podkreślał, że według Ministerstwa Finansów nie doszło do wycieku danych. – To atak, który polega na tym, że blokuje się dostęp do strony, a nie blokuje się zabezpieczenia i sprawia, że nasze dane mogą być zagrożone – wyjaśniał Cieszyński.

Gość „Graffiti" zwracał uwagę, że od wybuchu wojny więcej osób i firm zwraca uwagę na to, że mogło dojść do ataku hakerskiego. Przytoczył wypowiedź dowódcy komponentu wojsk obrony cyberprzestrzeni, który mówił, że „liczba cyberataków od początków wojny wzrosła pięciokrotnie".

Czytaj też:

Telefon z banku… uwaga na podstępnych oszustów!Czytaj też:

Laptopy dla czwartoklasistów jak 500 plus. Cieszyński o szczegółach programu