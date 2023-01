Laptopy dla czwartoklasistów jak 500 plus. Cieszyński o szczegółach programu

Janusz Cieszyński, pełnomocnik rządu ds. cyberbezpieczeństwa wystąpił w programie Sygnały Dnia Polskiego Radia. Pytany był głównie o głośny program laptopów dla czwartoklasistów, zapowiedziany niedawno przez Mateusza Morawieckiego.

Finansowanie programu ma pochodzić z KPO – pieniędzy, których Polska jak dotąd nie otrzymała od UE.

– Jest mechanizm prefinansowania tych wydatków ze środków Polskiego Funduszu Rozwoju. Jestem przekonany, że bez względu na to, czy Unia Europejska zadecyduje, czy polskim dzieciom należą się te komputery, czy nie – polski rząd zapewni, że one do nich trafią – przekonywał polityk.

Jak będzie działał program laptopów dla czwartoklasistów?

Cieszyński dodał, że próg oddania laptopów właśnie czwartoklasistom wybrano po konsultacjach z ekspertami ds. edukacji i dydaktykami. Pierwsze trzy klasy mają nieco inny charakter. W czwartej klasie do programu wchodzą zaś kolejne przedmioty, gdzie komputer staje się przydatny.

– Nauka i oświata musi dawać równe szanse. Każdy musi mieć dostęp do takiego samego sprzętu. Nie jest tak, że dzieci w szkole mają różne podręczniki, w zależności od tego, na co stać ich rodziców – podkreślił Cieszyński.

Polityk dodał też, że w programie laptopów dla uczniów nie będzie kryterium dochodowego. Sprzęty będą zaś własnością rodziców i uczniów – nie rządu czy placówki edukacyjnej.

– W programach Zdalna Szkoła i Zdalna Szkoła+ było tak, że komputery były własnością szkoły i były wypożyczane. Niestety, pożyczone komputery wracały w złym stanie. (...) jestem przekonany, że jeśli damy taki sprzęt na własność i każdy będzie wiedział, że jest jego, to będzie też o niego dbał – zaznaczył polityk.

Komputer własnościowy oznacza też, że państwo nie będzie na nim preinstalować różnorodnych programów, m.in. blokujących dostęp do treści z przemocą czy pornografii. Rząd niezależnie pracuje jednak nad ustawą zobowiązującą dostawców internetu do zapewnienia narzędzi blokujących treści dla dorosłych.

Zapytany o działanie przetargu na sprzęt gość audycji doprecyzował, że oferty są zbierane do końcówki lutego. Format to zaś pojedynczy przetarg z wieloma dostawcami w 72 obszarach kraju. – Chodzi o to, by nie tylko gigantyczne koncerny były w stanie ubiegać się o to zamówienie – zapewnił pełnomocnik rządu.

Potrzebna ustawa o laptopach dla czwartoklasistów

Pełnomocnik rządu ds. cyberbezpieczeństwa był też pytany o sens wprowadzania programu dla szkół za pomocą ustawy. Jego zdaniem to niezbędny krok, by program został stałym elementem polskiej edukacji. Polityk zgodził się też z tezą, że program ten będzie działał podobnie jak wprowadzone już 500 plus.

– Chcemy stworzyć ustawę, na podstawie której zagwarantujemy i zakotwiczymy to, że ten sprzęt będzie trafiać do młodych Polaków co roku. (...) To będzie program, który chcemy by, został w polskiej szkole już na zawsze. To jest milowy krok – argumentował Cieszyński.

W ustawie mają się też znaleźć zapisy uniemożliwiające rodzicom odsprzedanie laptopa z programu na rynku wtórnym. – Będzie to oczywiście zakazane prawnie. Są sposoby na to, by ograniczyć wprowadzanie pewnego rodzaju sprzętu do obrotu wtórnego. Na pewno przygotujemy takie mechanizmy, ale nie ma zabezpieczeń idealnych – przyznał Cieszyński.

