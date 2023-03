Polacy kupują mieszkania w Hiszpanii. Ceny jak w Łodzi

Blisko 3 tysiące mieszkań kupili Polacy w zeszłym roku w Hiszpanii - informuje Bank Pekao. To wzrost aż o 161 proc. w stosunku do 2021 r. Średnia cena za metr kwadratowy w tym kraju to 1944 euro, czyli równowartość ok. 9 tys. zł.

Narzekamy na drogie mieszkania w Polsce, tymczasem okazuje się, że Polacy kupują coraz więcej nieruchomości w Hiszpanii. Informują o tym ekonomiści Banku Pekao. W zeszłym roku kupiliśmy w tym kraju prawie 3 tysiące mieszkań, co oznacza wzrost aż o 161 proc. w porównaniu z 2021 r. Wzrósł również udział zakupów Polaków wśród cudzoziemców. Polacy kupują mieszkania w Hiszpanii. Wzrost o ponad 160 proc. – Zakupy mieszkań w Hiszpanii przez Polaków urosły o 161 proc. rdr do prawie 3000 w 2022, a udział zakupów Polaków wśród cudzoziemców wzrósł do 3,2 proc. z 1,9 proc. rok temu – poinformowali na Twitterze ekonomiści banku, powołując się na dane ERI RdE. Najwięcej mieszkań w Hiszpanii Polacy kupili w trzecim kwartale 2022 roku. Było ich 1030, mniej więcej tyle samo, co w całym 2021 roku. W ostatnim kwartale zeszłego roku liczba kupionych mieszkań była nieco mniejsza (wyniosła ok. 670). Z danych przytoczonych przez ekonomistów banku wynika, że w czwartym kwartale ubiegłego roku cena za metr kwadratowy mieszkania w Hiszpanii wyniosła 1944 euro, czyli równowartość ok. 9 tys. zł (wzrost o 6,7 proc. w porównaniu z ostatnim kwartałem 2021 roku). Mniej więcej tyle – jak pokazują ostatnie dane rynekpierwoty.pl i gethome.pl – kosztuje metr kwadratowy mieszkania w Łodzi. Najdroższe mieszkania są w dużych miastach – Barcelonie (4386 euro, czyli ok. 20,5 tys. zł) i Madrycie (3900 euro, czyli ok. 18,5 tys. zł). Podium zamyka Palma (3193 euro, czyli ok. 15 tys. zł). Na dalszych miejscach znalazły się Malaga i Sevilla (odpowiednio 2314 euro i 2011 euro). Czytaj też:

