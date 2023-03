Zakaz handlu w niedziele w kolejnym kraju UE. Jest ogromne poparcie społeczne

Chorwacja – podobnie jak pięć lat temu Polska – wprowadza zakaz handlu w niedzielę. Przepisy w tej sprawie mają zacząć obowiazywać wraz z początkiem lipca tego roku. Zasady są nieco inne niż w naszym kraju, bowiem handlowcy otrzymają możliwość prowadzenia działalności w ostatnim dniu tygodnia w wybranych przez siebie 16 terminach, by w pozostałe niedziele w roku sklepy zamknąć.

Zakaz handlu w niedzielę w Chorwacji. Obywatele na „tak"

Podobnie jak w Polsce przewidziano wyjątki. Zakaz handlu w niedzielę nie będzie dotyczył m.in. stacji paliw, piekarni, czy sklepów działających na dworcach autobusowych. Przepisy nie obejmą też sprzedawców podstawowych produktów rolnych, pracujących na co dzień na stoiskach detalicznych i ławkach targowych.

Większość obywateli Chorwacji z entuzjazmem podchodzi do pomysłu wprowadzenia zakazu handlu w niedzielę. Z sondażu przeprowadzonego przez chorwacką telewizję HRT, którego szczegóły podaje Interia.pl, wynika, że pomysł popiera aż 70 proc. respondentów. Zwolennicy ograniczenia niedziel handlowych podkreślają, że „niedziela jest dniem dla rodziny, nie zakupów". Akcentują również fakt, że „w sklepach w większości pracują kobiety, które nie mogą się przez to poświęcić rodzinie". Często podnoszono również argument, iż „pracownicy sklepów zarabiają za mało, by wymagać od nich pracy w niedziele".

Przeciwnikiem wprowadzenie zakazu handlu w niedzielę jest 26 proc. ankietowanych. W grupie tej dominuje pogląd, że „w czasach kryzysu trzeba pracować, a nie od pracy uciekać". Wskazuje się również m.in. na sprzeczność zakazu z wymogami gospodarki rynkowej.

Zakaz handlu w niedzielę od 5 lat w Polsce

W Polsce zakaz handlu w niedzielę wprowadzono w marcu 2018 roku. Od 2020 roku liczbę handlowych niedziel ograniczono do sześciu w roku. W naszym kraju grupa przeciwników zakazu zdecydowanie góruje nad zwolennikami. W zdecydowanej większości sondaży przywrócenia niedziel handlowych chce ponad 50 proc. ankietowanych, z kolei za zachowaniem obecnych zasad opowiada się mniej więcej co trzeci badany.

Czytaj też:

Zakaz handlu w niedzielę zostanie zniesiony? Związkowcy mają pomysłCzytaj też:

Idealne alternatywy dla Chorwacji. Tu spędzicie tanie wakacje