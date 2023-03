Szef MON: Polska dołączyła do porozumienia UE ws. zakupów amunicji dla Ukrainy

Komunikat w sprawie dołączenia przez Polskę do unijnego porozumienia dotyczącego wspólnych zakupów amunicji dla Ukrainy wicepremier, minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak zamieścił w czwartek na Twitterze. – Dołączyliśmy do unijnego porozumienia dotyczącego wspólnych zakupów amunicji dla Ukrainy. Polska od początku zabiegała o uruchomienie takiej inicjatywy. To duże wsparcie dla naszych wschodnich sąsiadów i szansa dla polskiego przemysłu zbrojeniowego – napisał na Twitterze szef resortu obrony.

Wspólne zakupy amunicji dla Ukrainy. Polska beneficjentem

Wspólne przetargi – jak podaje korespondentka Polskiego Radia w Brukseli Beata Płomecka – organizować będzie Europejska Agencja Obrony. Do Agencji zostały wysłane skany dokumentów podpisanych przez resort obrony.

Jak zauważa Informacyjna Agencja Radiowa, Polska będzie jednym z głównych beneficjentów programu, bo wśród kluczowych producentów amunicji, której teraz potrzebuje Ukraina, są polskie zakłady Dezamet należące do Polskiej Grupy Zbrojeniowej. W przyszłym tygodniu ma je odwiedzić unijny komisarz do spraw przemysłu Thierry Breton.

W poniedziałek porozumienie w sprawie wspólnych zamówień podpisało 17 unijnych krajów oraz Norwegia. Polska, jak tłumaczyli dyplomaci, musiała sfinalizować procedury krajowe.

Na plan dostaw amunicji i wspólne zakupy UE przeznaczy dwa miliardy euro z Europejskiego Funduszu Pokojowego. Miliard otrzymają w ramach rekompensaty kraje, które ze swoich zapasów dostarczą Ukrainie pociski już teraz, natomiast drugi miliard będzie przekazany na grupowe zakupy.

