Legendarna sieć sklepów może zawitać Polski. Konkurencja dla Żabki

7-Eleven to największa na świecie sieć sklepów franczyzowych pod względem liczby placówek (ponad dekadę temu wyprzedziła pod tym względem McDonald's). Sieć należy do japońskiego Seven & I Holdings. W ubiegłym roku minęło 95 lat od otwarcia pierwszej placówki w Dallas w stanie Teksas w USA.

7-Eleven w Polsce?

Pod szyldem 7-Eleven funkcjonuje obecnie ponad 83 tysiące lokali w niemal 20 krajach (z czego ponad 80 proc. w Japonii, USA, Chinach, Korei Południowej i Tajlandii). Nazwa wzięła się z tego, że 7-Eleven jest zazwyczaj otwarte w godzinach 7.00 – 23.00.

Jak podają niemieckie media, amerykańska sieć sklepów convenience chce mocniej rozszerzyć działalność na Europę i poszukuje w związku z tym pierwszych franczyzobiorców. W pierwszej kolejności marka miałaby zadebiutować w Wielkiej Brytanii, a później w Niemczech. Kolejne kierunki to Włochy, Hiszpania, Irlandia, Turcja, a także Polska.

Jak zauważa serwis Retail Detail sieć jest zainteresowana podjęciem współpracy biznesowej z franczyzobiorcami, którzy prowadzą działalność handlową w branży handlowej, hotelarskiej, czy gastronomicznej.

Konkurencja dla Żabki

Pojawienie się placówek 7-Eleven w Polsce to konkurencja dla Żabki, obecnie największej w naszym kraju sieci sklepów convenience. W zeszłym otwarto pod tym szyldem 9000 sklep. Właścicielem sieci od 2017 roku jest Fundusz CVC Capital Partners. Obok sklepów stacjonarnych w tradycyjnym modelu, Żabka z powodzeniem rozwija koncept autonomicznych Żabek Nano, których jest już ponad 50.

