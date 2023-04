Paczki w Żabce z kolejną firmą. Podpisano umowę

Od 3 kwietnia w 9200 placówkach sieci Żabka będzie można nadawać i odbierać przesyłki DPD. Usługa będzie dostępna we wszystkich sklepach, za wyjątkiem autonomicznych Żabka Nano.

Nadawanie przesyłek w Żabce

Jak Żabka, zainteresowanych odbieraniem i nadawaniem przesyłek w sklepach jest ponad 5 mln Polaków.

„Popularność usługi nadawania i odbioru przesyłek systematycznie rośnie. Z roku na rok notujemy kilkudziesięcioprocentowy wzrost liczby obsługiwanych paczek. Wierzymy, że dzięki współpracy z DPD Polska, jednej z największych w kraju sieci kurierskich, te wyniki będą jeszcze lepsze” – mówi Przemysław Tomaszewski, Dyrektor ds. sprzedaży i rozwoju usług, Żabka Polska.

Z InPostem nie wyszło

Nadawanie i odbieranie przesyłek w sklepach Żabka to nie nowość. Do października zeszłego roku w sklepach można było nadawać i odbierać przesyłki InPostu. Obok DPD Polska obecni partnerzy w ramach tej usługi, to m.in. Poczta Polska, DHL Parcel, PointPack oraz duże platformy sprzedażowe jak Allegro, Zalando czy Empik.

Jeszcze w sierpniu 2022 roku Żabka i InPost wspólnie poinformowały o zacieśnianiu współpracy nad nowym projektem. Sztandarowe paczkomaty firmy kurierskiej miały stanąć w osiedlowych sklepach. Dodatkowo miały być to też nowe jednostki – Robomaty, czyli paczkomaty gdzie przesyłki podaje tzw. robot kartezjański. Współpraca się jednak zakończyła.

„Pilotażowa umowa pomiędzy InPost i Żabką wygasła, strony postanowiły, że nie będą jej odnawiać. InPost dysponuje największą w Polsce siecią automatów paczkowych – blisko 18,5 tys. na koniec drugiego kwartału i bardzo dużą siecią PUDO, a w Żabkach było ulokowane około 300 maszyn w wersji InDoor, co było stanowiło znikomy procent całej sieci InPost” – przekazał Wirtualnemedia.pl rzecznik InPostu Wojciech Kądziołka.