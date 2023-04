Alkohole Jennifer Lopez jeszcze w kwietniu w sklepach. Aktorka mierzy się z krytyką

Brand Delola – jak przypomina serwis wiadomoscihandlowe.pl – istnieje od 2020 roku, kiedy to Jennifer Lopez zaczęła go rozwijać we współpracy z weteranami branży napojów, Kenem Austinem i Jenną Fagnan oraz jej menedżerem i partnerem biznesowym Bennym Mediną. Dopiero teraz jednak marka ma wypłynąć na szerokie wody.

Koktlajle Jennifer Lopez jeszcze w tym miesiącu w sprzedaży

Firma The House of Delola, która ma zajmować się produkcją i wprowadzaniem na rynek napojów alkoholowych, na razie działa w USA, co w najbliższych latach ma się zmienić (przedsiębiorstwo planuje rozwój na całym świecie). Jeszcze w kwietniu w Stanach Zjednoczonych mają zadebiutować alkoholowe marki Delola. Mają być dostępne w sklepach spożywczych i monopolowych, restauracjach, a także w barach.

W komunikacie prasowym informującym o wypuszczeniu pierwszych produktów pod logo Delola zapowiedziano, że będą to „wysokiej jakości koktajle spirytusowe o pełnym smaku, wykonane z naturalnych składników roślinnych, bezglutenowe i mniej tradycyjne niż tradycyjne koktajle". Wyroby mają być podawane "w pięknie wykonanych szklanych butelkach zaprojektowanych z myślą o łatwym dzieleniu się nimi podczas zabaw z przyjaciółmi i rodziną".

W komunikacie zwracano uwagę na zaangażowanie Jennifer Lopez w prace nad nowymi alkoholami. Podkreślano, że J.Lo „uwielbia się bawić, relaksować i odprężać z przyjaciółmi, ale nigdy nie znalazła napoju, który byłby dla niej odpowiedni" oraz "szukała czegoś, czym mogłaby się cieszyć, co pasowałoby do przemyślanego sposobu, w jaki żyje".

Kontrowersje wokół biznesu J.Lo

Zaangażowanie Jennifer Lopez w cały projekt – jak zauważa portal wiadomoscihandlowe.pl – budzi jednak kontrowersje. Wszystko dlatego, że wykonawczyni takich hitów jak m.in. „If You Had My Love", „Let's Get Loud", „Ain't Your Mama" wielokrotnie deklarowała publicznie w przeszłości, że żyje w trzeźwości, mówiła też o negatywnych skutkach spożywania alkoholu. Nie dziwi zatem fakt, że chwilę po opublikowaniu przez J.Lo w mediach społecznościowych informacji o firmie, musiała zmierzyć się z falą niepochlebnych komentarzy.

