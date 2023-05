Australia zmienia politykę. Nowe oznaczenia e-papierosów

Australia idzie na wojnę z e-papierosami. Szef resortu zdrowia Mark Butler stwierdził, że wapowanie stało się głównym problemem behawioralnym w szkołach średnich i narastającym problemem w szkołach podstawowych. Potwierdzają to badania, których wyniki przytacza „Rzeczpospolita". Okazuje się, że wapowania próbowała jedna na sześć osób w wieku 14-17 lat. W grupie wiekowej 18-24 lat takie doświadczenia ma co czwarta osoba. Młodzi ludzie sięgają po kolorowe opakowania i płyny o smakach owoców czy cukierków. W wielu przypadkach kończy się popadnięciem w nałóg.

Australia walczy z e-papierosami. „Nigdy więcej..."

Australijski minister zdrowia zwraca uwagę, że waporyzatory są przedstawiane jako produkt terapeutyczny, który pomaga rzucić palenie. Zaznaczył jednak, że nie były sprzedawane „jako produkt rekreacyjny – w szczególności nie był przeznaczony dla naszych dzieci".

– Nigdy więcej smaków gumy do żucia. Nigdy więcej różowych jednorożców. Nigdy więcej waporyzatorów celowo przebranych za kolorowe markery dla dzieci, aby mogły je schować w piórnikach – powiedział Butler.

„Rzeczpospolita" przypomina, że Australia od lat prowadzi walkę z przemysłem tytoniowym. Już w 2012 roku wprowadzono nakaz sprzedaży papierosów w jednolitych szarych opakowaniach. Taki sam od początku maja dotyczy e-papierosów, i to nawet tych, które nie zawierają nikotyny. W tych, które ja zawierają, konieczne będzie obniżenie jej ilości o połowę. Produkty do wapowania będą musiały mieć opakowania farmaceutyczne i będą sprzedawane tylko jako produkty pomagające zerwać z nałogiem nikotynowym.

Wielka Brytania rozdaje darmowe e-papierosy

W celu zerwania z nałogiem nikotynowym, brytyjski rząd uruchomił w połowie kwietnia specjalną akcję, która ma zachęcić palaczy do przestawienia się na e-papierosy. By tak się stało, darmowe e-papierosy otrzyma milion palaczy, czyli co piąty uzależniony od nikotyny Brytyjczyk.

Brytyjski minister zdrowia Neil O'Brien zwracał uwagę, że takiej akcji na świecie jeszcze nie było. – Dwóch na trzech palących umrze z powodu palenia papierosów. Papierosy to jedyny sprzedawany produkt, który zabija, jeśli jest używany prawidłowo – powiedział szef resortu zdrowia, cytowany przez BBC.

