Premier: Dokonaliśmy rewolucji kopernikańskiej w polityce prorodzinnej

Z okazji Międzynarodowego Dnia Rodziny premier Mateusz Morawiecki spotkał się z rodzinami w Szkole Podstawowej nr 12 w Otwocku. Podczas konferencji prasowej szef rządu podkreślał, że prowadzona przez rząd Zjednoczonej Prawicy polityka prorodzinna doprowadziła do znaczącej redukcji ubóstwa. – Dokonaliśmy w polityce prorodzinnej rewolucji kopernikańskiej – powiedział Morawiecki.

Morawiecki: Wchodzimy na poziom 800 plus

W dalszej części swojego wystąpienia premier zapowiedział, że „ten przewrót kopernikański" obecna ekipa będzie kontynuować. Morawiecki nawiązał tu do wczorajszej zapowiedzi prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego odnośnie waloryzacji świadczenia 500 plus.

– Prezes Jarosław Kaczyński przedstawił nową odsłonę naszego głównego programu prorodzinnego. Z 500 plus – od początku przyszłego roku – wchodzimy na poziom 800 plus. Ta "ósemka" na 8 lat naszych rządów niech będzie symbolem kontynuacji polityki prorodzinnej. Każde dziecko będzie mogło dzięki temu zyskać – powiedział Morawiecki, podkreślając, że „jest jeden warunek, aby to realizować – to kontynuacja rządów PiS, najbardziej prorodzinnego obozu w III RP".

Przypomnijmy, że waloryzację 500 plus prezes PiS ogłosił podczas niedzielnej konwencji ugrupowania „Programowy Ul Prawa i Sprawiedliwości” w Warszawie. – To będzie nazwa ciągle pamiętana, ale suma już inna – 800 plus – powiedział lider partii rządzącej.

800 plus na jutrzejszym posiedzeniu rządu

Po wystąpieniu Kaczyńskiego premier zapowiedział na Twitterze, że rząd zajmie się ogłoszonymi propozycjami podczas najbliższego posiedzenia. – „Programowy Ul Prawa i Sprawiedliwości" to konkretny przepis na bezpieczną i szczęśliwą przyszłość Polski! Już na najbliższym posiedzeniu Rady Ministrów zajmiemy się propozycjami ogłoszonymi na Konwencji PiS. Dla polskich rodzin! Dla ich dobrobytu! Dla ich szczęścia! Wygramy! – napisał Morawiecki.

