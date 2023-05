1100-letnia biblia sprzedana za 30 mln funtów. Wiadomo, gdzie trafi

Starożytne księgi od lat fascynowały historyków i archeologów. Zabytkowe przedmioty mają swoją magię i przypominają o minionych pokoleniach, które zadbały o to, by do dziś można było napawać wzrok m.in. drogocennymi artefaktami. Dziś rynek obiegła informacja o niezwykłej transakcji. Sprzedano biblię hebrajską za 30 mln funtów, co daje w przeliczeniu około 156 mln złotych.

Starożytna biblia sprzedana za miliony funtów

Starożytna biblia, o której mowa to tzw. Codex Sassoon, który powstał między 880 a 960 rokiem naszej ery. Został oprawiony w skórę i napisany ręcznie na pergaminie. Już te fakty sprawiają, że na ciele mogą pojawić się ciarki, w końcu mowa o czymś, co przetrwało ponad 1000 lat.

Kultowa starożytna księga została sprzedana byłemu ambasadorowi USA w Rumunii, Alfredowi H. Moses i trafiła w jego ręce 17 maja 2023 roku. To nie pierwsze tego typu historyczna sprzedaż. Wcześniej za podobną kwotę m.in. Bill Gates zdobył Codex Leicester Leonarda da Vinci oraz rzadki egzemplarz Konstytucji Stanów Zjednoczonych

Wiadomo, gdzie trafi starożytna księga

Drogocenna starożytna biblia nie zasili prywatnej biblioteczki Alfreda H. Mosesa, lecz trafi do izraelskiego Muzeum Ludu Żydowskiego w Tel Awiwie. Nowy nabytek wzbogaci dotychczasową kolekcję i będzie kolejnym powodem, dla którego turyści zechcą przyjechać na miejsce.

Według specjalisty ds. judaistyki cena, jaką wydano za manuskrypt sprzedany na aukcji, jest jedną z najwyższych w historii i odzwierciedla głęboką moc, wpływ i znaczenie Biblii hebrajskiej na ludzkość. Wspomniany Codex Sassoon jest najstarszym zachowanym przykładem pojedynczego manuskryptu Biblii hebrajskiej zawierającym wszystkie 24 księgi z interpunkcją, samogłoskami i akcentami. Na świecie jest jeszcze wiele innych, starszych egzemplarzy jednak tamte nie są kompletne.

