Pierwszy bank wprowadza kredyty oparte o stawkę WIRON. Na pół roku ograniczył akcję kredytową

Na początku grudnia 2022 r. ING Bank Śląski, który jest piątym co do wielkości bankiem w Polsce, zapowiedział, że wstrzymuje sprzedaż kredytów hipotecznych o zmiennym oprocentowaniu. Decyzja była podyktowana oczekiwaniem na wprowadzenie nowej stawki referencyjnej po tym, jak premier Mateusz Morawiecki zapowiedział w maju zeszłego roku odchodzenie od WIBOR-u.

WIBOR okazał się niemiarodajny

Rezygnacja z WIBOR-u stała się z kolei koniecznością, gdyż potwierdziło się, że wskaźnik ten jest całkowicie niemiarodajny i opieranie na nim wyliczeń wysokości miesięcznych rat jest nieuczciwe wobec klientów.

Przez cały ten czas ING Bank Śląski prowadził sprzedaż kredytów o stałej stopie. Posiadacze takich kredytów nie muszą się obawiać, że ich miesięczne raty wzrosną wskutek podniesienia stóp procentowych przez Radę Polityki Pieniężnej. Święty spokój jednak kosztuje: kredyty o stałej stopie są droższe niż o zmiennej i dlatego przez lata cieszyły się niewielką popularnością. Dopiero po zawirowaniach spowodowanych serią podwyżek banki zaczęły je promować, a niektóre, jak ING, w ogóle wycofały kredyty o zmiennej stopie. Należy też mieć świadomość, że stała stopa obowiązuje tylko przez kilka pierwszych lat po zawarciu umowy kredytowej.

WIRON 1M oznacza, że harmonogram spłat może się zmieniać co miesiąc

Od 26 czerwca klienci będą mogli na nowo ubiegać się w ING o kredyt o zmiennej stopie, ale oparty będzie o już o stawkę WIRON 1 M Stopa składana. Oprocentowanie będzie składało się z:

wskaźnika referencyjnego WIRON 1M Stopa Składana

marży banku.

„1M” w nazwie oznacza, że harmonogram spłat klienta będzie zmieniał się co miesiąc i uwzględniał zmieniającą się wysokość wskaźnika. Do tej pory kredyty oparte były na wskaźniku 3M lub 6M. Wysokość raty zmieniała się więc po trzech lub sześciu miesiącach po ogłoszeniu przez KNF podwyżki stóp procentowych, co było korzystne dla klientów. To jednak działa też w drugą stronę: dopiero po kilku miesiącach od ogłoszenia obniżki stóp klienci będą płacić mniej.

Kredyty o stałej stopie pozostają w ofercie banku

„WIRON 1M Stopa Składana jest ustalany zgodnie z Regulaminem Rodziny Indeksów Składanych WIRON. Administratorem wskaźnika jest GPW Benchmark SA z siedzibą w Warszawie” – zapewnia bank w komunikacie.

W ofercie nadal będą dostępne kredyty hipoteczne z okresowo stałą stopą. Oprocentowanie stałe obowiązuje w okresie 60 miesięcy od dnia uruchomienia (wypłaty) kredytu hipotecznego lub jego pierwszej transzy. Po tym czasie klient będzie miał możliwość skorzystania z nowej propozycji oprocentowania stałego na kolejne 5 lat. Jeżeli nie zdecyduje się na kontynuowanie oprocentowania okresowo stałego to dalszy okres kredytowania będzie objęty oprocentowaniem zmiennym składającym się ze wskaźnika referencyjnego WIRON 1M Stopa Składana i marży banku.

