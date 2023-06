Nowela budżetu w Sejmie. Wiadomo co z zerowym VAT-em na żywność

Do Sejmu trafił projekt nowelizacji ustawy budżetowej. W projekcie utrzymano tarczę antyinflacyjną w zakresie zerowych stawek VAT na niektóre kategorie żywności (warzywa, owoce, mięso, nabiał, czy produkty ze zbóż). Przypomnijmy, że wraz z końcem 2022 roku przestała obowiązywać tarcza antyinflacyjna w związku z czym do poprzednich poziomów wrócił VAT na gaz, prąd, paliwo i ciepło systemowe. Zachowano natomiast zerową stawkę VAT na żywność, która pierwotnie miała obowiązywać do końca czerwca br.

Zerowy VAT na żywność przedłużony

Przedłużenie zerowej stawki na żywność było niemal pewne. Taki scenariusz sugerowali przedstawiciele rządu, w tym m.in. wiceminister finansów Artur Soboń. Podczas niedawnego wystąpienia na Forum Ekonomicznym KUL wiceszef resortu finansów dał do zrozumienia, że utrzymanie zerowej stawki będzie również w roku przyszłym.

– Dzisiaj dużym obciążeniem z punktu widzenia budżetu państwa jest zerowa stawka na żywność. Mogę powiedzieć, że ona nie tylko zostanie do końca roku (...), natomiast być może zostanie z nami na dłużej – powiedział Soboń.

Premier o nowelizacji budżetu

O nowelizacji budżetu poinformowali w zeszły piątek premier Mateusz Morawiecki oraz szefowa resortu finansów Magdalena Rzeczkowska. – Dokonaliśmy rewizji ustawy budżetowej, po to, by przeprowadzić zobowiązania, które w trakcie roku zaistniały – powiedział szef rządu.

Nowela zakłada, że deficyt budżetowy wynosić będzie 92 mld zł, co oznacza wzrost o 24 mld zł w porównaniu z pierwotną ustawą. Wydatki wzrosną natomiast z zakładanych 672,5 mld zł do 693,4 mld zł, zaś szacowane dochody mają wynieść 601,4 mld zł (pierwotnie zakładano, że wyniosą 604,5 mld zł).

