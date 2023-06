Firmy z Białorusi uciekają do Polski przed reżimem. Pod względem inwestycji wyprzedzają Niemcy

Nie Japonia czy Stany Zjednoczone, a Białoruś odpowiada w tym roku za największą liczbę zagranicznych inwestycji zrealizowanych w naszym kraju – pisze Dziennik Gazeta Prawna, powołując się na dane Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu.

Białoruś wyprzedza Niemcy

Dane te dowodzą, że tylko w tym roku zrealizowano w Polsce 12 inwestycji. Dla porównania drugi pod tym względem kraj, czyli Niemcy może się pochwalić zaledwie pięcioma projektami.

Inwestorzy z Białorusi – jak pisze gazeta – planują w naszym kraju kolejna przedsięwzięcia o wartości niemal 48 mln euro. Więcej inwestycji w Polsce chcą zrealizować tylko Amerykanie (35 projektów o łącznej wartości przekraczającej 3,4 mld euro).

Dane Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu wskazują, że białoruskie firmy stworzą nad Wisłą 9433 miejsc pracy, podczas gdy niemieckie inwestycje zapewnią 8980 etatów. Więcej, bo ponad 11,6 tys. miejsc pracy powstanie za sprawą amerykańskich projektów.

Firmy uciekają przed reżimem

Co jest powodem tego białoruskiego bumu? Prezes Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu Paweł Kurtasz tłumaczy w rozmowie z Dziennikiem Gazetą Prawną, że to efekt programu Poland Business Harbour, który powstał jako odpowiedź na prześladowania u naszych sąsiadów i poszukiwania przez tamtejszych przedsiębiorców możliwości relokacji w bezpieczne miejsce. To zaowocowało napływem do Polski firm przede wszystkim z sektora IT czy startupów. Nie są to projekty o wysokich nakładach, ale dające za to wiele nowych miejsc pracy (wspomniane 9433 etatów). Program, obecnie obejmujący cały świat, początkowo był skierowany jedynie do firm i specjalistów nowych technologii z Białorusi.

– Z tego też względu najwięcej rekomendacji wciąż jest wydawanych białoruskim firmom – podkreśla prezes Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu.

Z danych, które przytacza dziennik wynika, że do pierwszego tygodnia czerwca za pośrednictwem Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu zrealizowano w sumie 35 zagranicznych inwestycji. To o 20 proc. mniej niż przed rokiem. Ich wartość jest jednak znacznie wyższa – wzrost z 358 mln euro do 735 mln euro.

