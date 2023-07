Ile zarabia policjant? Podwyżki nie zachęcają do służby

W dniu Święta Policji przyglądamy się zarobkom mundurowych. Zakres płac różni się w zależności od stopnia i pozycji w strukturze policji.

Zarobki w policji. Od 3,5 tys. do nawet 20,5 tys. zł na rękę

Kariera w policji zaczyna się od kursanta. To osoba, która przeszła pozytywnie przez proces rekrutacji i rozpoczęła podstawowe szkolenie policyjne. Jak podaje obserwatorgospodarczy.pl, wynagrodzenie kursanta wynosi od 3582 zł do 3858 zł netto, plus dodatki np. za pracę w godzinach nocnych czy w dni świąteczne.

Kiedy kursant zda egzamin końcowy, zostaje awansowany do stopnia aspiranta. Jest już wtedy pełnoprawnym policjantem, a jego pensja sięga ok. 4200 zł netto. Dodatkowo przysługują mu różne dodatki tak jak kursantowi.

Kolejny szczebel to dyżurny policji, który koordynuje pracę innych policjantów. Wynagrodzenie dyżurnego policji może dochodzić do ok. 4800 zł netto, a do tego dochodzą wspomniane dodatki za pracę w godzinach nocnych bądź w dni świąteczne.

Na wyższych szczeblach hierarchii policyjnej znajdują się specjaliści. Specjalista w policji to policjant, który specjalizuje się w określonym obszarze, np. w pracy z młodzieżą, badaniu wypadków drogowych czy dochodzeniach kryminalnych. Zarobki specjalisty w policji mogą dochodzić do ok. 5 200 zł netto.

Na najwyższym szczeblu zarobki różnią się w zależności od ich ról i odpowiedzialności. Zarobki komendantów zaczynają się od 8000 zł netto (takie wynagrodzenie otrzymuje komendant powiatowy), a najwyżsi rangą oficerowie mogą liczyć nawet na ponad 20,5 tys. zł netto.

Policja w Polsce zapewnia swoim pracownikom wynagrodzenie składające się z kilku elementów. Wynagrodzenie zasadnicze jest determinowane przez grupę zaszeregowania, do którego dodaje się dodatek stażowy, służbowy lub funkcyjny oraz dodatek za stopień. Warto też wspomnieć o dodatkowych świadczeniach, takich jak mundurówka, tzw. „trzynastka” czy różne formy pomocy w ramach systemu socjalnego.

Największy kryzys kadrowy od 12 lat

Choć na przestrzeni ostatnich lat mundurowym przyznano podwyżki, Polska Policja – jak pisała niedawno „Rzeczpospolitą" – przeżywa największy kryzys kadrowy od 12 lat. W dużych miastach starsi policjanci masowo odchodzą na emeryturę, a młodsze pokolenie nie wykazuje entuzjazmu do podejmowania tego zawodu. Według stanu na 1 marca br. Policja ma aż 13 tys. wakatów.

