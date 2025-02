Historyczny wyrok. NSA blokuje podatek od sprzedaży złotych monet

Narastające zainteresowanie złotem wśród inwestorów skłoniło fiskusa do prób nałożenia podatku od czynności cywilnoprawnych (PCC) na transakcje sprzedaży złotych monet dewizowych. Sprawa trafiła do sądów administracyjnych, a 31 stycznia 2025 roku Naczelny Sąd Administracyjny (NSA) oddalił skargę fiskusa, przyznając rację spółce skupującej złote monety.

Decyzja ta oznacza, że sprzedaż monet takich jak Krugerrandy nie podlega opodatkowaniu PCC.

Jak fiskus chciał opodatkować sprzedaż złotych monet?

Sprawa zaczęła się od wniosku o interpretację indywidualną, złożonego przez spółkę skupującą złote monety od osób fizycznych. Firma chciała upewnić się, czy transakcje te powinny być obciążone podatkiem PCC. Dyrektor Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) uznał, że podatek należy się w wysokości 2 proc. od wartości transakcji, a nabywcy powinni składać deklaracje PCC.

Fiskus argumentował, że monety dewizowe nie są walutą obcą, ponieważ nie spełniają definicji środka płatniczego podlegającego wymianie na inne waluty według kursu walutowego. W związku z tym monety miałyby być traktowane jako rzeczy, a ich sprzedaż podlegałaby PCC.

Sąd nie zgodził się z fiskusem

Spółka nie zgodziła się z tą interpretacją i skierowała sprawę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego (WSA) we Wrocławiu, który w wyroku z 29 września 2022 r. uznał, że sprzedaż złotych monet dewizowych jest zwolniona z PCC. Sąd podkreślił, że Krugerrandy są prawnym środkiem płatniczym w Republice Południowej Afryki, co oznacza, że spełniają definicję „waluty obcej” zgodnie z Prawem dewizowym.

Dyrektor KIS nie zgodził się z tym wyrokiem i wniósł skargę kasacyjną do Naczelnego Sądu Administracyjnego (NSA).

NSA oddala skargę. Fiskus się mylił

31 stycznia 2025 r. NSA wydał ostateczne orzeczenie, oddalając skargę fiskusa.

Sędzia Dominik Gajewski uzasadnił, że art. 2 ust. 1 pkt 10 Prawa dewizowego nie wyłącza walut wykonanych ze złota dewizowego z definicji „walut obcych”. To oznacza, że złote monety dewizowe powinny być traktowane jak waluta obca i są zwolnione z PCC na mocy art. 9 pkt 1 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych.

Sąd podkreślił, że decyzja organu podatkowego była oparta na kryteriach pozaprawnych, a fiskus błędnie pominął fakt, że monety te są środkiem płatniczym poza granicami kraju.

Co oznacza wyrok NSA dla inwestorów?

Orzeczenie NSA ma kluczowe znaczenie dla firm zajmujących się handlem złotem oraz inwestorów indywidualnych. Oznacza ono, że nabywcy złotych monet dewizowych nie muszą odprowadzać 2 proc. podatku PCC ani składać deklaracji podatkowych.

Decyzja ta może również powstrzymać przyszłe próby fiskusa nałożenia podobnych obowiązków podatkowych na inne formy inwestycji w złoto.

