Zmiana podatków dla firm. Sprawdź, która opcja będzie dla ciebie najbardziej opłacalna

Do 20 lutego 2025 roku osoby prowadzące działalność gospodarczą mogą podjąć decyzję o sposobie rozliczania się z podatku dochodowego. Do wyboru mają skalę podatkową, która pozwala na korzystanie z ulg, podatek liniowy o stawce 19 proc., ale bez preferencji podatkowych, oraz ryczałt od przychodów ewidencjonowanych ze stawkami od 2 do 17 proc..

Nowością w 2025 roku jest możliwość skorzystania z kasowego PIT-u, który pozwala na wykazanie przychodu dopiero w momencie faktycznego otrzymania zapłaty. Nie każdy jednak może skorzystać z tego rozwiązania.

Kasowy PIT – kto może z niego skorzystać?

Kasowy PIT zmienia zasady określania momentu powstania przychodu. Dotychczas przedsiębiorcy musieli wykazywać dochód w dniu wystawienia faktury lub wykonania usługi, niezależnie od tego, czy otrzymali zapłatę. Teraz dochód można będzie wykazać dopiero po otrzymaniu środków.

Nie wszyscy przedsiębiorcy mogą jednak skorzystać z tej opcji. Aby móc rozliczać się kasowo, należy spełnić następujące warunki:

Przychód w poprzednim roku nie przekroczył 1 mln zł,

Rozliczanie odbywa się na zasadach skali podatkowej, podatku liniowego, ryczałtu lub IP BOX,

Nie prowadzi się ksiąg rachunkowych,

Działalność prowadzona jest samodzielnie.

Wpływ zmian na składkę zdrowotną i koszty działalności

W 2025 roku wprowadzono obniżoną minimalną składkę zdrowotną dla przedsiębiorców, którzy rozliczają się według skali podatkowej lub podatku liniowego. Może to oznaczać niższe obciążenia podatkowe.

Dla przedsiębiorców korzystających z ryczałtu wysokość składek uzależniona będzie od poziomu przychodów. Największe firmy mogą zapłacić nawet 1 384,97 zł miesięcznie.

Wybór odpowiedniego sposobu opodatkowania powinien uwzględniać zarówno koszty działalności, jak i możliwość skorzystania z ulg podatkowych.

Co warto wiedzieć przed podjęciem decyzji?

Skala podatkowa daje dostęp do kwoty wolnej od podatku (30 tys. zł) oraz ulg, np. wspólnego rozliczenia z małżonkiem.

Podatek liniowy (19 proc.) może być korzystny dla przedsiębiorców ponoszących wysokie koszty uzyskania przychodu.

Ryczałt jest opłacalny dla firm o niskich kosztach działalności, jednak brak możliwości ich odliczania może być niekorzystny.

W niektórych przypadkach najniższa stawka ryczałtu (5,5 proc.) może być korzystniejsza niż inne formy opodatkowania.

Jak zmienić formę opodatkowania?

Przedsiębiorcy, którzy chcą dokonać zmiany, muszą do 20 lutego 2025 roku złożyć odpowiednie oświadczenie w urzędzie skarbowym. Jeśli tego nie zrobią, będą nadal rozliczani według dotychczasowej metody.

Świadome podjęcie decyzji może przynieść znaczące oszczędności i ułatwić zarządzanie finansami firmy.

Czytaj też:

Ulga, o której mało kto pamięta. Można odzyskać do 840 złCzytaj też:

Ubezpieczenie zdrowotne w ZUS-ie. Podstawy wymiaru składki i kwoty