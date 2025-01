Ulga, o której mało kto pamięta. Można odzyskać do 840 zł

Z początkiem roku podatnicy mogą składać zeznania PIT za miniony rok. Wiele osób ma świadomość popularnych ulg, takich jak ulga na dziecko, która w 2022 roku zapewniła średni zwrot w wysokości 1500 zł. Nie wszyscy jednak wiedzą, że istnieje także mniej znana ulga dla członków związków zawodowych, która pozwala odliczyć znaczną sumę od podstawy opodatkowania.

Ulga dla członków związków zawodowych – kto może skorzystać?

Przepis dotyczący tej ulgi obowiązuje od 2022 roku i obejmuje osoby, które należą do organizacji związkowych. Dotyczy ona pracowników, emerytów oraz osób zatrudnionych na podstawie umów cywilnoprawnych. Warto jednak pamiętać, że ulga przysługuje wyłącznie osobom rozliczającym się według skali podatkowej lub ryczałtem – nie mogą z niej skorzystać osoby rozliczające się podatkiem liniowym.

Ile można odliczyć?

Początkowo kwota odliczenia wynosiła 500 zł, jednak została podniesiona do 840 zł. To oznacza, że osoby regularnie opłacające składki związkowe mogą zmniejszyć swój podatek o tę właśnie sumę. Trzeba jednak pamiętać, że jeśli wpłacone składki przekroczyły ten limit, nadwyżka nie podlega odliczeniu.

Jakie dokumenty są potrzebne do odliczenia ulgi?

Aby skorzystać z ulgi podatkowej, konieczne jest posiadanie dowodów wpłaty składek członkowskich. W zeznaniu podatkowym należy podać:

Dane identyfikujące członka związku zawodowego,

Nazwę organizacji związkowej,

Tytuł i datę wpłaty,

Łączną kwotę składek podlegającą odliczeniu.

Jak skorzystać z ulgi przy rozliczeniu PIT?

Osoby, które chcą skorzystać z odliczenia, muszą ująć je w zeznaniu podatkowym PIT-36 lub PIT-37. Dokumenty potwierdzające wpłatę składek nie muszą być dołączone do deklaracji, ale warto je zachować na wypadek kontroli skarbowej.

Każdy, kto spełnia warunki, może odliczyć do 840 zł od podatku, co przekłada się na realne oszczędności. Warto pamiętać o tej uldze, bo wciąż korzysta z niej stosunkowo niewiele osób. Jeśli należysz do związku zawodowego i regularnie opłacasz składki, sprawdź, czy możesz obniżyć swój podatek i odzyskać część pieniędzy.

