Sieci sklepów rezygnują ze sprzedaży napojów. Powodem jest kaucja

Placówki handlowe sprzedające napoje w opakowaniach objętych systemem kaucyjnym, których powierzchnia handlowa wynosi powyżej 200 m2, będą wkrótce miały obowiązek przyjmowania tych opakowań i zwrotu kaucji. Sklepy poniżej 200 mkw. mogą przystąpić do systemu dobrowolnie, a więc równie dobrze, nie przystąpić do niego wcale.

Polska Organizacja Handlu i Dystrybucji (POHiD) w komunikacie opublikowanym na początku sierpnia podkreśliła, że system kaucyjny nie jest gotowy do wdrożenia w obecnym kształcie. A jednak zacznie obowiązywać 1 października. Ma zachęcić Polaków do większego dbania o środowisko.

Taniej jest zrezygnować ze sprzedaży napojów niż organizować zbiórkę opakowań

Jako pierwsi larum podnieśli farmaceuci. Są przeciwni traktowaniu aptek jak sklepów sprzedaży detalicznej. „Apeluję o wyłączenie aptek ogólnodostępnych z obowiązku uczestnictwa w systemie kaucyjnym, niezależnie od ich powierzchni i asortymentu oraz zrezygnowanie z wszelkich planów objęcia systemem kaucyjnym opakowań po lekach, suplementach diety czy wyrobach medycznych” – napisała w petycji do Ministerstwa Klimatu i Środowiska farmaceutka mgr farm. Marta Hoszman-Kulisz ze Świebodzina.

Ministerstwo Zdrowia w komunikacie zaznaczyło, że do odbioru opakowań będą zobowiązane tylko te apteki, w których powierzchnia handlowa przekracza 200 m2. „Oznacza to, że większość aptek będzie mogła oferować np. wodę mineralną w butelkach objętych kaucją, jednak nie będzie musiała przyjmować opakowań z powrotem” – podkreślono.

System kaucyjny okazał się także za trudny do wprowadzenia dla sieci drogerii Rossmann oraz sklepów Leroy Merlin. Sieć Leroy Merlin zdecydowała się „zaprzestać sprzedaży napojów w butelkach i nie uczestniczyć w systemie kaucyjnym”. Jacek Hutyra, dyrektor ds. zrównoważonego rozwoju/ESG w Leroy Merlin, na łamach tvn24.pl tłumaczył, że napoje nie należą do „podstawowej działalności handlowej” sieci.

Wcześniej podobną decyzję podjęła sieć drogerii Rossmann. – To rozwiązanie jest niedostosowane do formatu drogerii, w których sprzedaje się głównie kosmetyki, a napoje to niszowa kategoria – mówiła Portalowi Spożywczemu rzeczniczka prasowa Rossmanna Agata Nowakowska zaznaczając, że chodzi wyłącznie o napoje objęte system kaucyjnym.

Za jakie opakowania należy się kaucja?

Od 1 października w Polsce będzie obowiązywała kaucja za wybrane opakowania. Jej wysokość wyniesie 0,50 zł dla butelek plastikowych PET o pojemności do 3 litrów i puszek metalowych do pojemności 1 litra oraz 1,00 zł dla butelek szklanych wielokrotnego użytku o pojemności do 1,5 litra.

Kwota kaucji będzie doliczana przy kasie jako osobna pozycja i nie wpłynie na podatek VAT od produktu. VAT zostanie naliczony dopiero w przypadku kaucji nieodebranych przez konsumentów.

POHiD wystosowała apel do premiera Donalda Tuska o rozważenie „obowiązkowego uczestnictwa sklepów non-food” w systemie kaucyjnym. Ministerstwo Klimatu i Środowiska w odpowiedzi na jedną z poselskich interpelacji podkreśla jednak, że system kaucyjny ma być powszechny, jednolity i szczelny, a wyłączenie jakiejkolwiek branży podważyłoby jego skuteczność.

