Tani, a robi z twarzą cuda. Ten kosmetyk z Action skradnie niejedno serce

Action, holenderska sieć dyskontów niespożywczych, zdobywa w Polsce coraz większą popularność. Klienci chętnie sprawdzają nowości i dzielą się swoimi opiniami w sieci. W sklepach tej marki można znaleźć niemal wszystko w atrakcyjnych cenach, co sprawia, że bywa porównywany do „Aliexpress w wersji stacjonarnej”.

Niektóre produkty oferowane w Action mogą nie zachwycać jakością, jednak w przypadku podstawowych artykułów, takich jak deski do krojenia, często nie jest to kluczowe. A jak sprawa wygląda z kosmetykami? Opinie są podzielone. Dla jednych niska cena jest odstraszająca, dla innych – zachęcająca do eksperymentów, zwłaszcza gdy podobne produkty w tradycyjnych drogeriach kosztują kilka razy więcej.

Serum korygujące z Action. Tania perełka czy niewypał?

Dla osób, które lubią testować kosmetyczne nowinki bez nadwyrężania budżetu, Action przygotowało interesującą propozycję: korekcyjne serum do twarzy w cenie zaledwie 8,95 złotych. Tiktokerka z popularnego profilu „promkowe.hity” określiła je mianem „superkosmetyku”. Produkt pochodzi od marki Skin Bliss, która nie jest szeroko znana, ale posiada w ofercie także inne produkty dostępne w tej sieci.

Serum przeznaczone jest do pielęgnacji skóry twarzy i poprawy jej wyglądu. W ofercie dostępne są trzy warianty, dopasowane do różnych problemów skórnych. Wszystkie mają formę lekkiego żelu:

żółte opakowanie – serum z kofeiną, redukujące niebieskie podtony i cienie pod oczami.

różowe opakowanie – serum z niacynamidem, neutralizujące żółte odcienie skóry.

zielone opakowanie – serum z ekstraktem z kasztanowca, łagodzące zaczerwienienia, naczynka i krostki.

Czy warto wypróbować? Pierwsze recenzje internautów

Choć produkt jest nowością i opinie dopiero zaczynają się pojawiać, pierwsze wrażenia są pozytywne. „Testuję zieloną wersję – świetnie redukuje zaczerwienienia i dodaje skórze delikatnego blasku” – napisała jedna z internautek pod filmikiem promującym serum.

Czy serum z Action okaże się kosmetycznym hitem? Na szeroką recenzję trzeba jeszcze poczekać, ale jego niska cena zachęca do eksperymentowania – dosłownie na własnej skórze.

