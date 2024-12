Pilny komunikat Action. Zwrot pieniędzy za wadliwy produkt, nawet bez paragonu

Sieć sklepów Action wydała pilny komunikat dotyczący jednego z produktów dla dzieci. Wykryta wada w „Zestawie do karmienia lalek” stwarza ryzyko zadławienia się przez małe dzieci. Klienci, którzy zakupili ten produkt, proszeni są o natychmiastowe zaprzestanie jego użytkowania oraz o zwrot do sklepu, gdzie otrzymają pełen zwrot pieniędzy, nawet bez paragonu.

Zabawka stwarza ryzyko dla dzieci

Action poinformowało o decyzji wycofania ze sprzedaży „Zestawu do karmienia lalek, zestaw 5 części”. Analizy bezpieczeństwa wykazały, że widelec będący częścią zestawu może się złamać, uwalniając małe elementy, które mogą zostać połknięte i spowodować zadławienie.

Szczegóły wycofanego produktu:

Numer artykułu Action: 3202901

3202901 Kod EAN: 8714627015003

8714627015003 Numer artykułu Toi-Toys: 38387

38387 Numery partii: 23002041, 23002042, 23002043

Action zaapelowało do klientów, aby niezwłocznie przestali używać produktu i zwrócili go do sklepu, podkreślając, że zagrożenie dotyczy bezpieczeństwa dzieci.

Zwrot pieniędzy bez paragonu

Sieć gwarantuje pełen zwrot pieniędzy za wadliwy produkt, nawet w przypadku braku paragonu. Klienci mogą zwrócić produkt w dowolnym sklepie Action. – „Jeśli posiadasz produkt z numerem partii 23002041, 23002042 lub 23002043, natychmiast przestań go używać i zwróć do sklepu Action” – czytamy w komunikacie.

Action podkreśla, że bezpieczeństwo klientów, zwłaszcza dzieci, jest priorytetem dla sieci. Firma zobowiązuje się do przeprowadzania regularnych analiz jakości swoich produktów, aby w przyszłości uniknąć podobnych sytuacji. Klienci, którzy mają pytania dotyczące zwrotu wadliwego produktu lub chcą uzyskać więcej informacji, mogą skontaktować się z biurem obsługi klienta sieci Action. Numery kontaktowe i szczegółowe instrukcje dotyczące procesu zwrotu dostępne są na stronie internetowej sieci.

Czytaj też:

Tłumy szturmują nowe centrum handlowe. Duża frekwencja na otwarciuCzytaj też:

Nowy dyskont wchodzi na polski rynek. Konkurencja dla Action i Pepco