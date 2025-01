Nowy Rok, nowe możliwości: Jak sprzedaż bezpośrednia może pomóc realizować postanowienia noworoczne

Sprzedaż bezpośrednia łączy możliwość rozwoju osobistego z szansą na zbudowanie stabilnego zaplecza finansowego. W Polsce sektor ten generuje roczne obroty na poziomie 4 miliardów złotych, a około 800 tysięcy osób aktywnie działa w branży.

„Sprzedaż bezpośrednia to przestrzeń rozwoju osobistego, która daje możliwość rozwijania kompetencji przydatnych w każdej branży. Od budowania relacji, przez negocjacje, po zarządzanie zespołami – te umiejętności są kluczowe we współczesnym świecie pracy. Co więcej, elastyczność i możliwość pracy w wybranym przez siebie czasie czynią branżę doskonałą opcją dla tych, którzy szukają bardziej spersonalizowanego podejścia do kariery” – mówi Tomasz Muras, dyrektor generalny PSSB.

Aż 80% dystrybutorów to kobiety – świadczy to o atrakcyjności branży dla osób, które szukają elastycznego modelu pracy. Przybywa także mężczyzn. Taki rodzaj działalności jest szczególnie ceniony przez osoby, które chcą równoważyć życie zawodowe z osobistym. Co więcej, dla 12% dystrybutorów współpraca z firmami sprzedaży bezpośredniej stanowi główne źródło dochodu, a dla pozostałych jest to sposób na dodatkowe zarobki, zakupy na preferencyjnych warunkach lub hobby.

Sprzedaż bezpośrednia dla pokolenia Z, ale i osób dojrzałych

Ostatnie działania PSSB, takie jak udział w targach pracy w Krakowie i Warszawie, miały na celu zainteresowanie branżą młodszych pokoleń. Tak zwany Gen Z, który ceni niezależność i możliwość pracy zdalnej, może dostrzec w sprzedaży bezpośredniej okazję do realizacji swoich ambicji zawodowych w elastyczny sposób.

„Dla młodych ludzi, którzy często stawiają na autentyczność i budowanie relacji, sprzedaż bezpośrednia stwarza idealne warunki do wykorzystania ich umiejętności społecznych i technologicznych. Współczesna sprzedaż bezpośrednia to przecież nie tylko spotkania osobiste, ale także działania w mediach społecznościowych i budowanie sieci online” – zauważa Tomasz Muras.

Sprzedaż bezpośrednia jest również atrakcyjna dla osób w wieku 45-55 lat, które często doświadczają wypalenia zawodowego, chcą się przebranżowić lub poszukują większej niezależności. Wiele z tych osób znajduje w sprzedaży bezpośredniej nową ścieżkę kariery, która pozwala im nie tylko na osiągnięcie lepszego balansu między pracą a życiem osobistym, ale także na budowanie sieci kontaktów i rozwój kompetencji.

„Osoby dojrzałe dysponują ogromnym potencjałem wynikającym z doświadczenia życiowego i zawodowego. W sprzedaży bezpośredniej mogą nie tylko wykorzystać swoje umiejętności, ale także rozwijać nowe, budując przy tym solidne fundamenty niezależności finansowej” – mówi Muras.

Przełomowe zmiany w branży – studia Executive MBA

Jednym z najbardziej przełomowych wydarzeń dla branży sprzedaży bezpośredniej w 2024 roku było wprowadzenie nowego kierunku studiów – Executive MBA dedykowanego sprzedaży bezpośredniej i marketingowi sieciowemu. Program, realizowany przez Wyższą Szkołę Nauk Społecznych Pedagogium, to pierwszy tego typu projekt w Europie.Program studiów obejmuje trzy semestry obowiązkowe oraz jeden fakultatywny, koncentrujący się na nauce języków. Zajęcia prowadzone są przez praktyków biznesu, w tym liderów MLM, ekspertów i mówców motywacyjnych.

„To niezwykle ważny krok dla naszej branży. Po raz pierwszy sprzedaż bezpośrednia i marketing sieciowy zostały uznane za pełnoprawną profesję, co otwiera nowe możliwości dla osób chcących rozwijać się w tej dziedzinie” – komentuje dyrektor generalny PSSB, który również należy do grona wykładowców.

Gala z okazji 30-lecia PSSB i Dzień Sprzedaży Bezpośredniej

Rok 2024 był dla PSSB szczególny również z innego powodu. Stowarzyszenie obchodziło swoje 30-lecie i z tej okazji zorganizowano galę, która zgromadziła przedstawicieli branży z całej Polski. Była to nie tylko okazja do świętowania, ale również wymiany wiedzy podczas wykładów eksperckich i networkingu. Wręczono statuetki za szczególne osiągnięcia, a także nagrody dla najprężniej rozwijających się liderów w branży MLM.

W 2024 roku, po raz kolejny w Polsce, obchodzono Dzień Sprzedaży Bezpośredniej. 17 października, jak co roku, Polski Dzień Sprzedaży Bezpośredniej był okazją do podkreślenia korzyści płynących z tej konkretnej branży. Polskie Stowarzyszenie Sprzedaży Bezpośredniej jest inicjatorem tego dnia i od dawna dąży do tego, aby uchwałą sejmu RP wpisać tę datę do oficjalnego kalendarza świąt.

„W Polsce zarejestrowanych w firmach sprzedaży bezpośredniej i MLM jest około 800 tysięcy osób, a około 100 tysięcy zajmuje się sprzedażą pełnoetatowo – jest to ich główne i jedyne źródło zarobkowania. Ubiegłoroczne obchody odbywały się pod hasłem „Razem po Marzenia”, odwołując się do poczucia wspólnoty, które jest fundamentem branży. Jak obchodzono to święto? Skupiono się na działaniach online, aby dotrzeć do najbardziej aktywnych doradców. W ramach kampanii liderzy firm członkowskich wskazywali osoby, z którymi realizują swoje marzenia, dziękowali im za wsparcie, a powstałe materiały wideo publikowano na dedykowanej stronie” – mówi Tomasz Muras z PSSB.

Trendy w sprzedaży bezpośredniej

Sprzedaż bezpośrednia dynamicznie dostosowuje się do zmieniającego się świata, a nadchodzące trendy wskazują na kilka kluczowych kierunków rozwoju. Po pierwsze, personalizacja oferty staje się priorytetem. Klienci oczekują produktów i usług dostosowanych do ich indywidualnych potrzeb, dlatego konieczne jest jeszcze lepsze zrozumienie ich oczekiwań. Kolejnym istotnym trendem jest rosnąca rola ekologii i etyki w konsumpcji. Konsumenci coraz częściej wybierają produkty od firm, które dbają o zrównoważony rozwój i przejrzystość procesów.

„Profesjonalizacja branży jest następnym krokiem na drodze jej rozwoju. Programy takie jak Executive MBA wskazują, że liderzy będą musieli poszerzać swoje kompetencje menedżerskie i sprzedażowe, aby sprostać wymaganiom współczesnego rynku. Wreszcie, media społecznościowe stają się podstawowym narzędziem w budowaniu relacji i promocji. Sprzedawcy bezpośredni chętniej wykorzystują platformy takie jak Instagram, Facebook czy TikTok do interakcji z klientami i promowania produktów. Dystrybutorzy mogą dzięki temu łączyć tradycyjną sprzedaż z nowoczesnymi strategiami marketingowymi” – komentuje dyrektor generalny PSSB.

Rozwój branży

Polskie Stowarzyszenie Sprzedaży Bezpośredniej zrzesza obecnie 23 firmy członkowskie oraz cztery wspierające spoza branży. Aż 85% firm działa w modelu MLM, a 70% obrotów generowanych jest właśnie przez ten model. Na świecie około 10,5 miliona osób traktuje marketing sieciowy jako pełnoetatową profesję, a 43 miliony jako dodatkowe źródło dochodu. Branża rozwija się dynamicznie – według raportu TrueList prognozowany wzrost sektora to 8,3% rocznie w latach 2021-2029.

Sprzedaż bezpośrednia, z jej elastycznym modelem pracy, szansą na rozwój i dostępem do innowacyjnych narzędzi, stanowi idealną odpowiedź na noworoczne postanowienia związane z rozwojem zawodowym i osobistym. Rok 2025 to doskonały moment, by zacząć tę przygodę i dołączyć do branży, która nieustannie się rozwija i oferuje realne możliwości zmiany życia o 180 stopni.