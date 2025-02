Czesi kuszą polskich górników! Ile można zarobić?

W Centralnej Bazie Ofert Pracy pojawiła się propozycja zatrudnienia w kopalni ČSM w Stonawie w Czechach. Ogłoszenie skierowane jest do doświadczonych górników z Polski, którzy są gotowi podjąć pracę w wymagających warunkach podziemnej eksploatacji. Firma Minefor s.r.o., poszukująca kandydatów, oferuje wynagrodzenie od 55 000 do 75 000 koron czeskich brutto miesięcznie, co przelicza się na kwotę 9,2 – 12,5 tys. zł brutto.

Wysokie wynagrodzenie, ale brak dodatków

Choć pensja wydaje się atrakcyjna, kandydaci muszą liczyć się z pewnymi utrudnieniami. W ogłoszeniu nie uwzględniono bowiem zakwaterowania, wyżywienia ani zwrotu kosztów dojazdu. Oznacza to, że pracownicy, którzy zdecydują się na zatrudnienie w kopalni, będą musieli pokryć te wydatki z własnej kieszeni. W praktyce oferta może okazać się bardziej korzystna dla osób mieszkających w rejonach przygranicznych, które nie poniosą dodatkowych kosztów związanych z pobytem.

Jakie wymagania musi spełnić kandydat?

Osoby zainteresowane podjęciem pracy muszą spełniać konkretne wymagania. Pracodawca oczekuje:

minimum rocznego doświadczenia w podziemnej eksploatacji,

wykształcenia zawodowego (minimum zasadniczego),

znajomości języka czeskiego na poziomie A1,

gotowości do pracy w trybie trzyzmianowym.

Nie jest to więc oferta dla osób, które dopiero rozpoczynają swoją przygodę z górnictwem.

Czy praca w Czechach jest bardziej opłacalna niż w Polsce?

W Polsce średnie zarobki górników wynoszą około 12 tys. zł brutto, a mediana wynagrodzeń oscyluje wokół 10 tys. zł brutto. Oznacza to, że czeska propozycja nie odbiega znacząco od polskich realiów. Różnica polega jednak na dodatkach socjalnych, które w Polsce są częścią pakietu wynagrodzenia, a w Czechach pracownik musi sam zadbać o koszty utrzymania.

Dlaczego oferta jest wciąż aktualna?

Ogłoszenie w CBOP pojawiło się już na początku stycznia 2024 roku i nadal jest dostępne. Może to świadczyć o niewystarczającym zainteresowaniu ze strony kandydatów. Praca w podziemnej eksploatacji wymaga dużej sprawności fizycznej oraz odporności na trudne warunki, co może odstraszać potencjalnych pracowników.

Dodatkowym czynnikiem jest konieczność pracy w trybie ciągłym, na trzy zmiany, co dla wielu górników może być nieatrakcyjne. Samo zatrudnienie przewidziane jest na czas określony, do 31 grudnia 2025 roku.

Czy warto aplikować na tę ofertę?

Zatrudnienie w kopalni ČSM w Stonawie może być dobrą opcją dla górników, którzy spełniają wymagania i mieszkają blisko granicy z Czechami. Dla osób z innych rejonów Polski koszty zakwaterowania i dojazdu mogą znacząco obniżyć atrakcyjność oferty.

Dodatkowo, znajomość języka czeskiego, nawet na podstawowym poziomie, jest konieczna, co może stanowić barierę dla niektórych kandydatów.

Czytaj też:

Unia wycofuje piece gazowe. Co czeka polskie domy?Czytaj też:

Tani węgiel w 2025 roku. Gdzie kupić i ile zapłacisz?