Unia wycofuje piece gazowe. Co czeka polskie domy?

Unijna dyrektywa dotycząca charakterystyki energetycznej budynków wprowadza istotne zmiany w kwestii systemów grzewczych opartych na paliwach kopalnych. Parlament Europejski zdecydował o stopniowym wycofywaniu pieców gazowych, ale wprowadzono także wyjątki i odstępstwa od tych zasad.

Pierwsze zmiany już w 2025 roku

Od 2025 roku nie będzie możliwe przyznawanie dotacji na zakup kotłów zasilanych paliwami kopalnymi, w tym gazem ziemnym, węglem czy olejem opałowym. Jednocześnie dotacje będą dostępne dla systemów hybrydowych, w których główne źródło ciepła stanowią odnawialne źródła energii (OZE), np. pompy ciepła czy kolektory słoneczne, a piec gazowy pełni funkcję uzupełniającą.

Zgodnie z regulacjami, inwestorzy, którzy uzyskali wsparcie finansowe na zakup pieców gazowych przed 2025 rokiem, będą mogli z niego skorzystać do końca 2027 roku.

Zakaz instalacji pieców gazowych w nowych budynkach

Najważniejsze zmiany zaczną obowiązywać od 2030 roku. W nowych budynkach i tych poddanych pełnej termomodernizacji (spełniających standardy zeroenergetyczne) możliwa będzie instalacja kotłów gazowych tylko w połączeniu z OZE.

Jednak w budynkach istniejących, które nie przeszły głębokiej termomodernizacji, wymiana i naprawa kotłów gazowych będzie dozwolona bez ograniczeń także po 2030 roku.

Alternatywne paliwa i przyszłość systemów gazowych

Kotły gazowe zasilane odnawialnymi paliwami, takimi jak biometan, biopropan (bioLPG) czy wodór, będą mogły być instalowane i użytkowane bez żadnych ograniczeń. Przedstawiciele branży prognozują, że samodzielne kotły gazowe pozostaną na rynku co najmniej do 2040 roku, a ich użytkowanie będzie możliwe w budynkach remontowanych i modernizowanych także później.

Cele unijnej dyrektywy

Unia Europejska zakłada, że do 2030 roku budynki mieszkalne zmniejszą średnie zużycie energii o 16 proc., a do 2035 roku – o 20–22 proc. To część strategii zmierzającej do osiągnięcia neutralności emisyjnej budynków do 2050 roku.

Choć zmiany w zakresie pieców gazowych budzą kontrowersje, eksperci uspokajają, że gaz jako paliwo nie zniknie w najbliższym czasie, a kotły gazowe będą dostosowywane do nowych wymagań dzięki integracji z OZE i wykorzystaniu odnawialnych paliw.

