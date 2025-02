Sztuczna inteligencja przejmuje pracę? Firmy tną rekrutację

Z najnowszego badania EY wynika, że coraz więcej firm wdraża technologie sztucznej inteligencji, co prowadzi do istotnych zmian na rynku pracy. 35 proc. przedsiębiorstw zredukowało liczbę rekrutacji na stanowiska niewymagające doświadczenia, co stanowi wzrost o 10 punktów procentowych w porównaniu z rokiem ubiegłym.

Automatyzacja prostych i powtarzalnych procesów sprawia, że pracodawcy coraz częściej stawiają na kandydatów z wyższymi kompetencjami cyfrowymi. 36 proc. firm uważa, że wykorzystywanie AI jest nieuniknione i wymaga zwiększenia kompetencji cyfrowych. Jednak 21 proc. organizacji jest sceptycznych wobec nowych technologii, a 19 proc. pracowników obawia się utraty pracy lub zmiany zakresu obowiązków.

Sztuczna inteligencja a zmiany w rekrutacji

Rosnące wykorzystanie AI prowadzi nie tylko do ograniczania zatrudnienia, ale także do zmiany oczekiwań wobec kandydatów. Firmy coraz częściej preferują doświadczonych pracowników, co może skutkować trudnościami w przekazywaniu wiedzy i utrzymaniu ciągłości kompetencji w organizacjach.

Tzw. AI Gap, czyli luka kompetencyjna spowodowana ograniczeniem zatrudnienia osób początkujących, może w dłuższej perspektywie wpłynąć na rynek pracy. Brak młodych pracowników w organizacjach może prowadzić do niedoboru wykwalifikowanej kadry w przyszłości.

Wdrażanie AI w firmach – szanse i zagrożenia

Chociaż sztuczna inteligencja jest coraz częściej stosowana w różnych branżach, jej wdrażanie nie wszędzie przebiega jednakowo. Tylko 18 proc. firm wykorzystuje AI w obszarze HR, podczas gdy w działach obsługi klienta i finansów odsetek ten wynosi odpowiednio 41 proc. i 28 proc.

Jednym z największych wyzwań związanych z AI w HR jest konieczność zachowania wysokich standardów empatii, inkluzywności i ochrony danych osobowych. Firmy, które efektywnie wdrożą AI, mogą zwiększyć swoją efektywność, ale również poprawić swój wizerunek jako nowoczesnego pracodawcy.

Zmiany organizacyjne i operacyjne w firmach

Zastosowanie AI staje się coraz bardziej powszechne. W ciągu ostatniego roku odsetek firm korzystających z AI wzrósł z 33 proc. do 40 proc. Jednocześnie zmniejszyła się liczba przedsiębiorstw poszukujących nowych rozwiązań poprawiających efektywność – z 49 proc. do 43 proc.

Obecnie 11 proc. firm wciąż nie wdrożyło żadnych rozwiązań opartych na AI, co sugeruje, że część organizacji wciąż pozostaje ostrożna wobec nowych technologii.

AI w HR – jak firmy wykorzystują nowe technologie?

W obszarze zarządzania zasobami ludzkimi AI najczęściej stosowana jest do automatyzacji procesów rekrutacyjnych (47 proc.), analizy CV (36 proc.) oraz tworzenia opisów stanowisk (35 proc.).

Jednak w porównaniu do poprzedniego roku zauważalne są zmiany – liczba firm korzystających z wirtualnych asystentów spadła o 8 punktów procentowych (do 25 proc.), a badania pracownicze przeprowadzane przy pomocy AI zmniejszyły się o 17 punktów procentowych (do 15 proc.).

Wyniki drugiej edycji badania "Jak polskie firmy wdrażają AI", przeprowadzonego przez Cube Research na zlecenie EY Polska, pokazują, że choć technologia AI zyskuje na popularności, to jej implementacja niesie zarówno korzyści, jak i wyzwania dla firm.

