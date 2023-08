Kraje UE wyprodukowały 3,2 mld litrów lodów. Jest zdecydowany lider

Jak wynika z danych Eurostatu, w 2022 roku kraje Unii Europejskiej wyprodukowały 3,2 mld litrów lodów. To wzrost o 5 proc. w porównaniu z rokiem poprzednim. Liderem pod tym względem są Niemcy, które w zeszłym roku wyprodukowały 620 mln litrów lodów. Na drugim miejscu znalazła się Francja, nieznacznie wyprzedzając Włochy (odpowiednio 591 mln litrów i 571 mln litrów).

Niemcy podwójnym liderem

Unijny urząd statystyczny zwraca uwagę, że nasi zachodni sąsiedzi mogą nie tylko poszczycić się mianem największego producenta lodów, ale produkowali też w ubiegłym roku średnio najtańsze lody w cenie 1,5 euro za litr (we Francji było to 1,9 euro za lir, zaś we Włoszech 2,3 euro za litr). Najdroższe lody wyprodukowano natomiast w Austrii, gdzie średnia cena za litr lodów wyniosła 7,0 euro.

Z danych Eurostatu dowiadujemy się również, że w zeszłym roku kraje unijne wyeksportowały 250 mln kg lodów do krajów spoza UE o łącznej wartości 930 mln euro. Z kolei import lodów z krajów spoza Unii wyniósł 61 mln kg o wartości 203 mln euro. Francja wyeksportowała w 2022 roku 53 mln kg lodów, tym samym stając się największym eksporterem lodów wśród krajów UE. Na drugim miejscu znalazła się Holandia (42 mln kg), podium zamykają zaś Włochy (31 mln kg).

Warto przypomnieć, że według danych Głównego Urzędu Statystycznego (GUS) w 2021 roku produkcja wytworzona polskich fabryk lodów po raz pierwszy w historii przekroczyła poziom 300 mln litrów.Wyniosła 327 mln litrów, co – jak zauważa Business Insider Polska – jest wynikiem o 14 proc. większym niż rok wcześniej. Te dane mogły jednak po części obejmować produkcję do magazynów, czyli całość nie musiała trafić do konsumentów.

Spożycie lodów w Polsce rośnie

Jak wynika z analiz firmy Euromonitor spożycie lodów w Polsce rośnie. Z danych, które przytacza Interia.pl wynika, że jeszcze 10 lat temu jedliśmy średnio 3,9 litra lodów na osobę rocznie, podczas gdy w 2022 roku było to już 5,7 litra. Prognozy wskazują, że wolumen ten osiągnie wartość 6,7 litra w 2025 roku.

