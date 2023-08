Firma najbogatszego Ukraińca zainwestuje w Polsce. Prezes zdradza plany

Należący do najbogatszego Ukraińca Rinata Achmetowa Metinvest będzie inwestował w Polsce. Mówi o tym w wywiadzie dla serwisu Business Insider Polska prezes metalurgicznej spółki Jurij Ryżenkow. – Będziemy inwestować w Polsce, ale nie w same huty. W Katowicach mamy centrum logistyczne dla naszych produktów stalowych. Planujemy je rozwijać. Plan zakłada zwiększenie przepustowości. Przyglądamy się też możliwościom utworzenia spółki joint venture, stworzenia nowego lub zakupu istniejącego centrum dystrybucyjnego, ponieważ nadal do Polski dostarczamy całkiem sporo stali i planujemy to kontynuować. W tej chwili nie mamy żadnych planów umieszczenia zakładów produkcyjnych w Polsce, ale oczywiście monitorujemy rynek i jeśli nadarzy się taka okazja, przyjrzymy się jej – mówi Ryżenkow.

Dlaczego inwestycje nie obejmą zakładów hutniczych?

Dopytywany o to, czy Polska nie jest dobrym miejscem na nowe inwestycje w zakłady hutnicze, prezes Metinvest zwraca uwagę, że „w przemyśle stalowym w Polsce już są bardzo duzi gracze przemysłu stalowego". – Są oni w stanie obsłużyć polski rynek, który jest już nasycony. Polska już teraz ma bardzo wysokie zużycie stali na mieszkańca, z pewnością jedno z najwyższych w Europie Wschodniej, jeśli nie w samej Europie. Tak więc stawianie nowych zakładów prawdopodobnie nie jest najlepszym rozwiązaniem – mówi szef spółki metalurgicznej.

– Nie wierzę, że ktokolwiek będzie budował nowe zakłady produkcji stali w Polsce. Wierzę jednak, że istnieje wiele możliwości umieszczenia w Polsce zakładów zużywających stal i połączenia ich z odbudową Ukrainy. Działa wystarczająco dużo zakładów na Ukrainie, w Polsce i w krajach sąsiednich, aby obsłużyć ten rynek. I to nawet przy wzroście, który będzie napędzany przez odbudowę Ukrainy – dodaje.

Odbudowa Ukrainy. Polska „naturalnym partnerem"

Mówiąc o odbudowie Ukrainy Ryżenkow podkreśla, że Polska jest „naturalnym partnerem" dla jego kraju. – Zwłaszcza po tym, co wydarzyło się w ciągu ostatniego półtora roku. Widzieliśmy, jak bardzo Polacy byli zaangażowani w pomoc Ukrainie i to pod wieloma względami. Będzie więc najbliższym sąsiadem Ukrainy po zakończeniu wojny, zarówno pod względem mentalnym, emocjonalnym, jak i geograficznym. Udział polskich firm i polskich biznesmenów w odbudowie Ukrainy będzie bardzo naturalny. I jestem przekonany, że tak się stanie. Bylibyśmy szczęśliwi, mogąc być ukraińskim partnerem dla wszystkich polskich firm, które byłyby zainteresowane przyjazdem na Ukrainę i udziałem w odbudowie kraju – mówi Ryżenkow.

