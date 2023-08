Ukraińcy wyjeżdżają z Polski. Wolą pracować gdzieś indziej

Na sile przybiera fala wyjazdu obywateli Ukrainy, którzy po wybuchu wojny przybyli do Polski.Z opublikowanych w sierpniu danych Eurostatu wynika, że status ochrony czasowej w krajach Unii Europejskiej uzyskało 4,07 mln obywateli Ukrainy. Najwięcej z nich (1 133 420 osób) przebywa w Niemczech. Polska zajmuje drugie miejsce w rankingu – szacuje się, że mieszka u nas 977 740 uchodźców. Między czerwcem a majem liczba ta zmalała o 13 635 osób.

Polska gospodarka potrzebuje imigrantów zarobkowych

Związek Przedsiębiorców i Pracodawców alarmuje, że to bardzo niebezpieczna sytuacja w kontekście tego, że w Polsce coraz mniej osób pracuje i rośnie dysproporcja między osobami w wieku produkcyjnym a emerytami.

„Polska zmaga się obecnie z poważnymi problemami demograficznymi. Dzietność w naszym kraju w 2022 r. wyniosła zaledwie 1,26 (…) Aby zapewnić prostą zastępowalność pokoleniową wskaźnik ten musi wynosić przynajmniej 2,1. Problemy demograficzne powodują znaczące trudności na rynku pracy i w systemie ubezpieczeń społecznych. Nawet gdyby trend w zakresie nowych urodzeń się odwrócił, to efekty byłyby widoczne na rynku dopiero za dwie dekady. Polska gospodarka pilnie potrzebuje zatem migrantów, którzy chcą pracować, uczyć się i mieszkać w naszym państwie. Kryteria te spełniają uchodźcy z Ukrainy, którzy po agresji Federacji Rosyjskiej licznie przybyli do naszego kraju” – czytamy w oświadczeniu ZPP.

– Trudno byłoby przecenić rolę imigrantów i uchodźców z Ukrainy na polskim rynku pracy – podkreślił Szymon Witkowski, dyrektor Forum Pracy Związku Przedsiębiorców i Pracodawców. – Bez pracy uchodźców w naszym kraju firmy reprezentujące różne branże mogłoby mieć bardzo poważne problemy nie tylko z rozwojem, ale nawet z utrzymaniem dotychczasowej skali działalności. W obecnych warunkach demograficznych potrzebujemy migrantów, by rozwijać się gospodarczo i uzupełniać luki na rynku pracy.

Ukraińcy przenoszą się do Kanady

Co dzieje się z uchodźcami, którzy opuszczają Polskę? Część wróciła do Ukrainy, ale niektórzy szukają szczęścia w innych krajach, przede wszystkim Niemczech lub dużo dalej. Relatywnie popularnym kierunkiem emigracji jest Kanada, w której od lat istnieją bardzo duże skupiska ludności pochodzącej z Ukrainy. Ze spisu powszechnego przeprowadzonego w 2016 roku wynika, że Kanadę zamieszkiwało ponad 1,36 mln osób deklarujących pochodzenie ukraińskie (przy ogólnej liczbie ludności 38 mln).

Popularność Kanady znajduje odzwierciedlenie w liczbach. Od 24 lutego 2022 roku do Kanady przybyło ponad 190 tysięcy uchodźców ukraińskich. Dodatkowym czynnikiem zachęcającym do imigracji jest informacja wynikająca ze spisu powszechnego z 2016 roku.. Znacząca mniejszość ukraińska oraz atrakcyjne warunki zatrudnienia coraz częściej są ważnym argumentem przemawiającym do uchodźców, którzy nie mają obecnie problemów z uzyskaniem wizy do Kanady.

