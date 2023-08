Makaron zdrożeje jeszcze bardziej? Powód jest jeden

Kilka miesięcy temu informowaliśmy o zwołanych przez włoski rząd rozmowach kryzysowych poświęconych wysokim cenom makaronu, jednego z najbardziej lubianych i najważniejszych produktów spożywczych w kraju (przeciętny Włoch zjada rocznie ok. 23 kilogramów makaronu). Dyskutowano wówczas o tym, co zrobić, by ceny obniżyć. Jak pisze "Rzeczpospolita", nic nie zapowiadało, że sytuacja pogorszy się jeszcze bardziej. Powodem są bardzo niskie zbiory pszenicy durum, będącej podstawą wysokiej jakości makaronów. Na niskie zbiory wpłynęły zła pogoda w Europie oraz susza w Kanadzie.

Fatalne zbiory w Kanadzie

Cytowany przez gazetę kanadyjski farmer twierdzi, że tegoroczne zbiory wyniosą jedną piątą normalnych i znacznie poniżej progu opłacalności. Z kolei według szacunków Statistics Canada (odpowiednik naszego GUS)zbiory pszenicy durum wyniosą w tym sezonie 4,3 mln ton. W poprzednim sezonie zebrano 6 mln ton, a kanadyjski eksport tego rodzaju pszenicy wyniósł około 4,4 mln ton. To oznacza, że w tym roku Kanada nie będzie w stanie wyeksportować tyle, co w zeszłym.

Pogarszająca się sytuacja sprawiła, że ceny semoliny (czyli mąki, z której robi się najwyższe jakościowo makarony) wystrzeliły na giełdach w Kanadzie o ponad 24 procent. Ceny w Europie na moment zostały przyhamowane dzięki dostawom tureckich zbóż, jednak te powinny się skończyć we wrześniu lub w październiku.

Producenci makaronów, choć podnoszą ceny (w Europie wzrosły w tym roku średnio o 12 procent, w USA o 8 proc.), nie widzą, by dostawy spadały poniżej krytycznych poziomów. Koncern Barilla, który ma fabryki rozsiane po całym świecie, twierdzi, że dostawy odbywają się bez zakłóceń. Jednak analitycy ostrzegają, że durum będzie za mało.

Ceny wzrosną?

– Nie będzie wystarczającej ilości durum, by zaspokoić normalny światowy popyt – twierdzi analityczka z firmy Strategie Grains, Severine Omnes-Maisons, cytowana przez „Rzeczpospolitą". – Bez Kanady ceny tylko wzrosną – mówi z kolei Vincenzo Martinelli ze stowarzyszenia młynarzy Italmopa.

Analitycy Strategie Grains sugerują, by producenci makaronów stosowali więcej zwykłej pszenicy tam, gdzie tylko przepisy i receptury na to pozwalają. Dzięki temu zapotrzebowanie na durum mogłoby nieco się obniżyć.

