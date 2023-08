14. emerytura. Wypłaty od jutra

22 sierpnia premier Mateusz Morawiecki podpisał rozporządzenie Rady Ministrów o wysokości i terminie wypłat 14. emerytury, która od tego roku jest świadczeniem stałym (do tej pory był to dodatek jednorazowy).

14. emerytura od jutra

W tym roku 14. emerytura wynosi 2650 zł brutto dla osób, których emerytura bądź renta wynosi mniej niż 2900 zł brutto (dotychczas była równa kwocie emerytury minimalnej). W przypadku pozostałych zostanie zastosowana zasada „złotówka za złotówkę”. Szczegóły tego mechanizmu wyjaśniała w niedawnym wywiadzie dla „Sygnałów dnia" w radiowej Jedynce Marlena Maląg, minister rodziny i polityki społecznej.

– Jeżeli mamy emeryturę np. 3000 zł, czyli o 100 zł wyższą od progu dochodowego, wtedy nasza 14. emerytura, czyli to 2650 zł jest pomniejszana o to 100 zł, czyli będzie wynosiła 2550 zł brutto – mówiła Maląg. – Mechanizm „złotówka za złotówkę" obowiązuje do kwoty 5500 zł. Jeśli emeryt ma emeryturę 5500 zł, to wtedy dostanie minimalną 14. emeryturę, to jest 50 zł – dodała.

Decyzją rządu „czternastka" zostanie w tym roku wypłacona we wrześniu. Do seniorów dodatek trafi wraz z regularnym świadczeniem. Pierwsze wypłaty ruszą 1 września, czyli już jutro. Kolejne terminy wypłat to: 5, 6, 10, 15, 20 i 25 września.

– „Czternastki" zostaną wypłacone w terminach wypłat emerytury lub renty. Oznacza to, że jeśli ktoś otrzymuje swoje świadczenie 10 czy 20 września, to również w tym terminie ZUS przeleje czternastą emeryturę – informuje Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS).

Wypłaty z automatu

Zakład przypomina, że aby otrzymać 14. emeryturę nie trzeba składać żadnego wniosku – ZUS wypłaci pieniądze z urzędu.

Z szacunków Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej wynika, że "czternastkę" w pełnej kwocie (wspomniane 2650 zł brutto) otrzyma 6,8 mln seniorów, ok. 2 mln osób otrzyma świadczenie w kwocie pomniejszonej.

