Tusk chce naprawić błąd sprzed lat? Obiecuje podwyżkę zasiłku

Wśród zapowiedzi ogłoszonych podczas wczorajszej konwencji Koalicji Obywatelskiej w Tarnowie znalazła się obietnica podniesienia zasiłku pogrzebowego. Świadczenie miałoby wzrosnąć do 150 proc. płacy minimalnej, od lipca przyszłego roku.

Zasiłek pogrzebowy zmniejszony za PO

Należy przypomnieć, że to za czasów rządów Donalda Tuska nastąpiła obniżka zasiłku pogrzebowego. W 2011 roku zmniejszono go z 6406 zł do 4000 zł. Od tamtego czasu koszty pochówku znacząco wzrosły. Z danych Polskiej Izby Branży Pogrzebowej, które przytacza serwis Business Insider Polska wynika, że średni koszt pogrzebu to obecnie ok. 7-8 tys. zł, czyli dwa razy więcej niż kwota zasiłku.

W ostatnich miesiącach politycy partii rządzącej dawali do zrozumienia, że zasiłek pogrzebowy może wzrosnąć. Konkretną obietnicę w tej sprawie złożył w lipcu na antenie Telewizji Trwam minister aktywów państwowych Jacek Sasin.

Obietnica Sasina

– Myślę, że jeszcze przed wyborami postaramy się – mówię o zasiłku pogrzebowym – tę niesprawiedliwość zlikwidować. Niesprawiedliwość, która powstała w wyniku decyzji naszych poprzedników – powiedział szef resortu aktywów państwowych.

Gdy kilka tygodni temu „Rzeczpospolita" zwróciła się do ministerstwa z pytaniem, czy w związku z zapowiedziami ministra znane są już szczegóły modyfikacji zasiłku, departament komunikacji resortu wskazał, że kwestie związane z tym świadczeniem są poza właściwością ministerstwa, a Sasin wypowiadał się w tej sprawie jako poseł.

Kwestia zasiłku pogrzebowego jest właściwością Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej. Te z kolei, w odpowiedzi na niedawną interpelację grupy posłów Polska 2050 podkreśliło, że trwają szczegółowe analizy możliwości zmiany wysokości świadczenia.

Zapowiedź podniesienia zasiłku pogrzebowego nie pojawiła się podczas wczorajszej konwencji Prawa i Sprawiedliwości w Końskich.

