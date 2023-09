Przekop Mierzei Wiślanej. Rekordowy sierpień

Przekop Mierzei Wiślanej, łączący Zalew Wiślany z Zatoką Gdańską, został otwarty 17 września ubiegłego roku. W uroczystym otwarciu kanału kanału żeglugowego wzięli udział m.in. prezydent Andrzej Duda, premier Mateusz Morawiecki, czy prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński. Pierwszym statkiem, który pokonał tę drogę morską był Zodiak II. Jak podawał Urząd Morski w Gdyni, dzień po oficjalnej inauguracji nowej przeprawy prześluzowanych zostało prawie 100 jednostek.

Mierzeja Wiślana. Przepłynęło niemal 1800 jednostek

Jak wygląda sytuacja obecnie? Z danych Urzędu Morskiego w Gdyni, które pozyskał lokalny serwis portel.pl wynika, że przez kanał przez Mierzeję Wiślaną w sierpniu przepłynęło 291 jednostek rekreacyjnych, trzy rybackie, 26 państwowych i 22 komercyjne. To w sumie ponad 340 przepłynięć, więcej o ponad 60 niż w rekordowym dotychczas lipcu.

W ciągu niespełna roku przez kanał przez Mierzeję Wiślaną przepłynęło 1778 jednostek, z czego 467 w zeszłym roku, zaś w tym roku 1311.

Portal informuje, że śluza w Nowym Świecie będzie czynna przez cały rok, zgodnie z aktualnymi przepisami portowymi. – Możliwe wyłączenia dotyczą warunków pogodowych, np. zalodzenia czy silnego wiatru. Nie otwieramy bram śluzy, gdy wiatr przekracza 15 metrów na sekundę, a mostów, gdy wiatr jest powyżej 10 m/s – podkreśla cytowana przez portel.pl Magdalena Kierzkowska, rzecznik prasowy Urzędu Morskiego w Gdyni.

Godziny wejścia do śluzy z Zatoki Gdańskiej to obecnie 8.30-9.30 i 13.30-14.30, a z Zalewu Wiślanego – godz. 11-12 i 16-17. Jednostki zmierzające wejść do portu Nowy Świat mają obowiązek nawiązania łączności ze służbą dyżurną na kanale UKF 68.

