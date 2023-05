Przekop Mierzei Wiślanej. Most obrotowy prawie gotowy

Most obrotowy w Nowakowie zostanie oddany do użytku przed wakacjami — podaje rzeczniczka Urzędu Morskiego w Gdyni Magdalena Kierzkowska. To największa taka budowla, jaka powstaje w ramach przekopu Mierzei Wiślanej.

Most obrotowy w Nowakowie będzie największą taką budowlą na powstającej trasie żeglugowej do Elbląga. Most powstaje na drodze łączącej Zalew Wiślany z zatoką Gdańską. W kwietniu pozytywnie przeszedł próby obciążeniowe. Most obrotowy w Nowakowie Jak informuje Urząd Morski w Gdyni, liczący ponad 100 metrów most obrotowy ma usprawnić żeglugę rzeką Elbląg. Wpłynie też na poprawę wydajności transportu drogowego. Urzędnicy zapewniają, że oddany do użytku zostanie jeszcze przed wakacjami. — Oddanie do użytkowania nowego obiektu mostowego wraz z towarzyszącą infrastrukturą drogową pozwoli na przystąpienie do kolejnego kroku, jakim będzie rozbiórka istniejącej przeprawy stanowiącej przeszkodę nawigacyjną, a mianowicie mostu pontonowego, i dokończenie prac związanych z odbudową brzegu w tym rejonie — Dorota Słabek, naczelniczka wydziału oddziaływania inwestycji na środowisko Urzędu Morskiego w Gdyni, cytowana przez Business Insider. Budowla ma umożliwić ruch dużych statków, które na razie, ze względu na swoje gabaryty nie mogą przepływać z Zatoki Gdańskiej na Zalew Wiślany. Aby na Zalew Wiślany mogły wpływać większe jednostki, konieczne jest także pogłębienie torów wodnych i zagospodarowanie brzegów rzeki Elbląg. Kanał na Mierzei Wiślanej. Spór o to, kto ma dokończyć inwestycję Przekop miał uczynić z Elbląga ważny port morski. Na przeszkodzie stanął spór pomiędzy rządem a władzami Elbląga. Rząd nie chce dokańczać pogłębienia portu, aby ten dotarł do samego miasta, gdyż przekonuje, że to zadanie samorządu. Z kolei samorząd jest zdania, że skoro inwestycja jest od początku rządowa, to instytucje centralne powinny wykładać pieniądze do samego końca. Czytaj też:

