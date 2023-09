Spotkanie premierów Polski i Korei Południowej. Morawiecki o „przyjaźni i partnerstwie”

Polska i Korea Południowa chcą zacieśnić współpracę. Premierzy Han Duck-soo i Mateusz Morawiecki o wstępnych planach mówili na wspólnej konferencji na lotnisku w Mińsku Mazowieckim. W tle widać było koreańskie myśliwce FA-50, które zostały włączone do polskich sił zbrojnych.

– Polska i Korea są po dwóch stronach świata i dwóch stronach Rosji, ale dzielimy jedną stronę obrony cywilizacji i pokoju. To powoduje, że mamy coraz więcej projektów gospodarczych i obronnych – powiedział premier Mateusz Morawiecki.

Premier Korei Południowej w Polsce

Jak zaznaczył szef polskiego rządu, w relacjach między Polską a Koreą Południową można mówić nie tylko o partnerstwie, ale także o przyjaźni.

– Jeżeli w stosunkach międzynarodowych można mówić o przyjaźni – a jestem przekonany, że można – to właśnie w taki sposób budowana jest przyjaźń i partnerstwo między Polską i Koreą. Wspólnie działamy na wielu polach na rzecz bezpieczeństwa w Europie, Azji i na świecie – powiedział Mateusz Morawiecki.

Polska i Korea Południowa zacieśniają współpracę

Konferencja odbyła się przed oficjalnymi rozmowami premierów, ale jak zapowiedział szef polskiego rządu, wizyta ma mieć także charakter bardzo konkretny i może się zakończyć porozumieniem w kwestii kolejnych inwestycji.

– Dziś będziemy rozmawiać o kolejnych filarach naszej strategicznej współpracy. Korea przeszła niesamowitą drogę od państwa nisko rozwiniętego do wysoko zaawansowanych technologii, do jednego z najwyżej rozwiniętych państw świata. My w tym partnerstwie czerpiemy zarówno z doświadczeń i technologii – powiedział premier Mateusz Morawiecki.

– Według wstępnych danych za 2022 roku obroty handlu między Polską a Koreą sięgnęły wartości ponad 10 mld dolarów. To pokazuje na dynamikę rozwoju handlowego między naszymi krajami. Na polskim rynku działa 600 firm koreańskich, w tym ponad 100, które zajmują się produkcją przemysłową. To dla nas bardzo cenne doświadczenie, w ten sposób absorbujemy najnowsze światowe technologie – dodał.

