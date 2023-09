Zdrapka warta miliony podzieliła przyjaciół. Skończyło się walką w sądzie

Choć historia wydaje się absurdalna, to jednak wydarzyła się naprawdę. Trójka przyjaciół z Włoch żyła w zgodzie do czasu, aż w ich życiu nie pojawiła się zdrapka warta miliony euro. Właśnie wtedy zaczął się konflikt o to, co, i ile się komu należy. Ostatecznie sprawa musiała trafić do sądu, a po rozprawie doszło do bójki.

Zdrapka warta miliony i konflikt w tle

W nietypowej sytuacji znaleźli się Ricardo, Giovanni i Christian, którzy znali się od lat i razem wykonywali prace budowlane we Włoszech. Pewnego dnia okazało się, że złożyli się na pęczek zdrapek i ku ich zdziwieniu jeden los okazał się szczęśliwy. Ich przyjaźń została poddana próbie, gdy okazało się, że wygrana to miliony euro.

Do żadnego problemu, by nie doszło gdyby nie przebiegłość i chytrość jednego z mężczyzn. Ten, który był w posiadaniu losu i jako pierwszy sprawdził, że jest wygrany, odebrał pieniądze w pojedynkę i cały fakt zataił przed pozostałymi. 50-letni Giovanni S. i 61-letni Christian C. dowiedzieli się po czasie i do tego z gazet. To właśnie wtedy rozpoczęła się prawdziwa burza.

Sprawa trafiła do sądu. Spór o zdrapkę skończył się bójką

Po tym jak wykiwani przyjaciele zostali bez grosza z wygranej, znaleźli się w sądzie i walczyli z 42-letnim Ricardo Ricardo G. T. oskarżając go o defraudację pieniędzy. Pierwsza rozprawa odbyła się 11 września 2023 roku, a po opuszczeniu sali sądowej między stronami doszło do bójki.

Spokój musieli przywrócić sędzia i prokurator, który już zaplanował kolejny termin rozprawy. W konsekwencji będzie musiało dojść do równego podziału wygranej, a oskarżony Ricardo Ricardo nie uniknie odpowiedzialności za postawione mu zarzuty. Sprawa jest dość ciekawa, bowiem toczy się już od 22 lutego 2021 roku. Pozostaje mieć nadzieje, że oszukani mężczyźni wreszcie poczują się potraktowani sprawiedliwie.

Przeszłość wiele razy udowadniała już, że wygrane nie zawsze przynoszą szczęście. Ostatnio wspominaliśmy o oszustach, którzy na zdrapkach wyłudzali pieniądze od ludzi. Wiadomo też, że niektórzy jak np. bezdomny z Bydgoszczy, pomimo szczęśliwego losu nie otrzymał nagrody z powodu jednego błędu.

Czytaj też:

Lotto. Szczęśliwiec przez 20 lat będzie dostawał 20 tys. złotych miesięcznieCzytaj też:

Patologiczny hazard to nie tylko kasyna i poker. A zdrapki czy gry liczbowe?