Ten kod PIN do karty jest zbyt łatwy. Masz taki? Lepiej go zmień

Używasz prostego kodu PIN do swojej karty? Jak wiadomo, za pośrednictwem tej wielokrotnie mamy dostęp do dużych sum pieniędzy, a nawet wszystkich oszczędności. Lepiej zadbać o fundusze i zmniejszyć ryzyko, że obca osoba odgadnie liczby i wypłaci za nas gotówkę. Jak się przed tym chronić? Zdradzamy.

Nieodpowiedni kod PIN może zwiastować kłopoty

Kod PIN to zwykle czterocyfrowa kombinacja, która ma chronić naszą kartę płatniczą, telefon lub inne ważne dostępy do kont. Wszystko po to, by zabezpieczyć prywatne dane czy pieniądze przed osobami, które próbują wykraść dane. Wybierając kod czterocyfrowy, mamy szansę utworzyć aż 10 tys. różnych rozwiązań. To sporo, jednak, co ciekawe w nich znajdują się takie, które wybieramy bardzo często.

Są takie kody pin, które odgadnąć niezwykle łatwo. Okazuje się, że do jednej z najgorszej kombinacji należy np. 2580 i 0852 – używa jej tak wiele osób, że gdyśmy przypadkiem znaleźli cudzą kartę, to istniałoby spore prawdopodobieństwo, że dzięki tym liczbą zapłacimy za swoje zakupy.

Dlaczego akurat wspomniane liczby? Wszystko przez to, że są środkowym rzędem na klawiaturze. Dostęp do nich jest bardzo prosty i intuicyjny, a nasze palce po prostu lubią wybierać taką kolejność.

Taki kod PIN jest zły. Lepiej go zmienić

Poza kodem 2580 jest wiele innych nieodpowiednich rozwiązań. Klienci banków powinni unikać wykorzystywania ciągów takich samych cyfr np. 1111,0000 czy 7777. Złym rozwiązaniem jest też wykorzystywanie dwóch cyfr ułożonych naprzemiennie np. 1010 lub 2020.

Choć to może wydawać się bardzo dziwne, to z wielu analiz wynika, że najpopularniejszym rozwiązaniem jest słynne 1234 i wiele osób nadal wykorzystuje je jako pin do swoich kart czy telefonów.

Eksperci wielokrotnie zwracali uwagę na to, że wadliwym rozwiązaniem jest także hasło z rokiem i datą urodzenia. Po pierwsze dlatego, że tutaj zakres liczb jest bardzo ograniczony – początek to zawsze 19 lub 20. Osoby, które nas znają, mogłyby nie mieć żadnego problemu z odgadnięciem liczb.

Ważną zasadą jest nie tylko stworzenie dobrej kombinacji, ale również ustalenie różnych kodów PIN do każdej karty – jeśli posiadamy ich więcej. Błędem jest ustawianie jednego kodu np. do telefonu i karty. To w wyniku zguby może nas narazić na poważne niebezpieczeństwo.

To najpopularniejsze kody PIN

Z badań przeprowadzonych przez Nicka Berry i udostępnionych na blogu DataGenetics wynika, że najpopularniejsze kody PIN do kart to: 1234, 1111, 2222, 3333, 9999, 1212 i 6969. Często pojawiają się również 1122,1313 oraz 4321, 0000, 1004 czy 2000 i 2001. Tworząc taką listę, sprawdzano aż 3,4 mln czterocyfrowych haseł z danych, które przez hakerów wyciekły do cieci. Czy zauważyliście tutaj swój?

