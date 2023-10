Wpływ wojny w Izraelu na gospodarkę. Prezes PFR ostrzega przed jednym

W wywiadzie dla Onetu i Business Insider Polska szef Polskiego Funduszu Rozwoju (PFR) Paweł Borys odniósł się do wojny w Izraelu. W jego ocenie na konflikcie może zyskać Rosja i Iran.

Prezes PFR o sytuacji w Izraelu

— Bliski Wschód jest beczką prochu. Przede wszystkim Rosji i Iranowi zależy, by lont tej beczki prochu podpalać — powiedział Borys. — W interesie Rosji jest destabilizacja rynku ropy naftowej — dodał.

Prezes PFR zwrócił uwagę, że przez cieśninę Ormuz przechodzi 20 proc. światowego handlu ropy, więc eskalacja konfliktu będzie miała potencjalnie ogromny wpływ na globalny rynek.

Borys ostrzegł, że jeśli nastąpi większe zaangażowanie krajów sąsiednich, możemy mieć do czynienia z powtórką kryzysu paliwowego z lat 70-tych. Przypomniał też, że pierwszy kryzys naftowy rozpoczął się od wojny Jom Kippur z 1973 roku.

Szef PFR podkreślił, że choć ryzyko negatywnych konsekwencji jest duże, to na razie nie ma powodów do paniki, o czym świadczy stosunkowo niewielki wzrost cen ropy naftowej. — Jeszcze dziś rynki finansowe reagują dość spokojnie (...). Dopiero eskalacja konfliktu na inne państwa może się przełożyć na większe problemy — powiedział Borys.

Gość Onetu zwrócił również uwagę, że wojna w Izraelu może prowadzić do pogłębienia kryzysu migracyjnego za sprawą odpływu Palestyńczyków ze Strefy Gazy. W jego ocenie wzrost niepewności i ryzyka wiąże się z odpływem kapitału z rynków rozwijających, do rozwiniętych. A to może rodzić kolejne negatywne konsekwencje dla Polski.

