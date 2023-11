Dino uruchomi stacje paliw? Spółka poczyniła krok w tym kierunku

Urząd Patentowy poinformował, że 24 października firma Dino Oil sp. z o.o. w Krotoszynie zgłosiła nowy znak towarowy. Odnosi się on m.in. do usługi sprzedaży detalicznej w związku z paliwami i usługi tankowania paliwa do pojazdów.

Dino otworzy stację paliw?

Spółka Dino Oil istnieje od 2013 roku. W maju 2018 roku złożyła wniosek do Urzędu Regulacji Energetyki (URE) o udzielenie koncesji na obrót paliwami płynnymi. Trzy miesiace później URE wydał na to zgodę.

Obecnie Dino Oil ma zgodę URE na handel paliwami na zasadzie pośrednictwa w sprzedaży przy wykorzystaniu kart paliwowych emitowanych przez Orlen przy wykorzystaniu stacji zlokalizowanej w miejscowości Łobez na terenie jednego z centrów dystrybucyjnych.

Spółka nie zdradza na razie, czy zgłoszenie nowego znaku towarowego to krok w kierunku stworzenia własnej sieci stacji paliw.

Sieć szuka specjalisty

O stacje paliw przy sklepach Dino, których w Polsce jest już ponad 2,3 tys., coraz częściej dopytują także klienci marketów tej sieci w mediach społecznościowych. Dyskusja nabrała rozgłosu, gdy – jak zauważył serwis wiadomoscihandlowe.pl – w sieci pojawiło się ogłoszenie dla specjalisty do spraw paliw. Będzie on odpowiedzialny m.in. za pomoc w projektach dotyczących rozwoju sieci Dino w obszarze stacji paliw, czy nadzór nad bezpiecznym funkcjonowaniem stacji.

Zysk netto grupy Dino Polska wyniósł w trzecim kwartale br. 424 mln zł wobec 339,4 mln zł zysku rok wcześniej.

Prezes Dino Tomasz Biernacki to najbogatszy Polak według rankingu „Wprost". Znalazł się na pierwszym miejscu w naszym tegorocznym zestawieniu, z majątkiem wycenianym na 15,3 mld zł.

