Związkowcy z TVP chcą świątecznych premii. Podają kwotę

W ubiegłym tygodniu Związek Zawodowy Pracowników Twórczych i Technicznych TVP Wizja oraz Międzyzakładowy Związek Zawodowy Pracowników Radia i Telewizji wystosowały do władz TVP pismo w sprawie przyznania dodatku świątecznego w wysokości 2 tys. zł brutto. Według organizacji takie świadczenia „umożliwi pracownikom zrealizowanie potrzeb związanych z okresem świąteczno-zimowym”.

Świąteczna premia dla pracowników TVP? Kolejny apel

– Dla dużej części pracowników będzie to też bardzo istotne wobec cały czas realnie wysokich kosztów utrzymania (wg. GUS we wrześniu inflacja wyniosła 8,2 proc. rok do roku). Przyznanie świątecznego świadczenia pieniężnego będzie gestem dobrej woli Kierownictwa Spółki w stosunku do Pracowników i miłym prezentem dla nich – czytamy w piśmie, którego treść podaje serwis wirtualnemedia.pl.

Pismo trafiło do prezesa TVP Mateusza Matyszkowicza oraz dyrektorów biura spraw korporacyjnych i biura zarządzania kapitałem ludzkim. Biuro prasowe TVP póki co nie skomentowało propozycji związkowców.

Portal przypomina, że jesienią zeszłego roku związek Wizja i MZZ Pracowników Radia i Telewizji dwa razy zwracały się do kierownictwa TVP o dodatek świąteczny (wówczas była mowa o 1 tys. zł brutto). Zaproponowały też przyznanie wszystkim pracownikom „podwyżki inflacyjnej (dodatku inflacyjnego), która dokonywana byłaby co kwartał, o wskaźnik inflacyjny w ujęciu kwartalnym publikowany przez GUS”. Władze TVP się na to nie zgodziły, uzasadniając, że „skutki finansowe realizacji powyższych postulatów wykraczają poza możliwości budżetowe Spółki”. Pod koniec 2021 roku nadawca wypłacił jednak wszystkim pracownikom jednorazową nagrodę z okazji 70-lecia TVP. W zależności od stażu pracy w spółce każda zatrudniona osoba dostała 500 zł, 1,2 lub 2 tys. zł.

Wiosną tego roku TVP uzgodniła natomiast podwyżkę z trzecią działającą w firmie organizacją pracowniczą – „Solidarnością”. Nadawca zobowiązał się do zwiększenia całorocznego budżetu płacowego o 7,4 proc. i wypłaty podwyżek z wyrównaniem od początku kwietnia. Łącznie podniesiono wynagrodzenia ponad tysiąca pracowników. W czerwcu br. związkowcy z "Solidarności" alarmowali, że nadal nie zaczęto jeszcze wypłacać wyższych pensji. TVP tłumaczyła to „specyfiką naliczania” wyższych stawek.

