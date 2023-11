Kryterium dochodowe przy 800 plus? Ponad połowa Polaków na „tak"

W sondażu United Surveys dla "Dziennika Gazety Prawnej" i RMF FM Polaków zapytano: "Jeśli przyszły rząd będzie szukał oszczędności, to jak powinien ograniczyć koszty funkcjonowania państwa?":

zredukować liczbę wiceministrów, pełnomocników rządu;



ograniczyć liczbę ministerstw i podlegających im instytucji;



obniżyć wynagrodzenia ministrów, wiceministrów;



wprowadzić kryteria dochodowe np. przy wypłacie 500 plus/800 plus;



zrezygnować z wielkich projektów inwestycyjnych jak CPK czy elektrownia atomowa;



zlikwidować niektóre programy społeczne czy socjalne;



ograniczyć zakupy uzbrojenia;



żadne z powyższych;



trudno powiedzieć.



Ponad połowa Polaków chce kryterium dochodowego przy 800 plus

Uczestnicy sondażu, którzy mogli wybrać więcej niż jedną odpowiedź, najczęściej wskazywali zredukowanie liczby wiceministrów i pełnomocników rządu (66 proc.). Niewiele mniej, bo niemal 61 proc. chce ograniczenia liczby samych ministerstw i podległych im instytucji. 55 proc. respondentów opowiada się za obniżką wynagrodzeń ministrów i ich zastępców.

Z badania wynika, że nieco ponad połowa Polaków (51,4 proc.) opowiada się za wprowadzeniem kryteriów dochodowych przy wypłacie 500 plus/800 plus. Autorzy badania zwracają uwagę, że za kryteria popiera aż 66 proc. wyborców dotychczasowej opozycji, podczas gdy wśród sympatyków Prawa i Sprawiedliwości jest to jedynie 22 proc.

Przypomnijmy, że wraz z początkiem przyszłego roku nastąpi waloryzacja świadczenia 500 plus do kwoty 800 zł. Z deklaracji polityków tworzących przyszłą koalicję wynika, że świadczenie to nie zostanie odebrane. Sama waloryzacja budziła natomiast dystans wśród polityków Trzeciej Drogi. Lider Polski 2050 Szymon Hołownia stwierdził przed wyborami, że warto zastanowić się czy środków tych nie należy zainwestować np. w edukacje. Z kolei ludowcy wskazywali, że podwyżka 500 plus powinna przysługiwać jedynie pracującym.

