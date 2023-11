Biedronka testuje recyklomat. Znamy stawkę za zwróconą butelkę

O rozpoczęciu przez Biedronkę testów recyklomatów informuje serwis wirtualnemedia.pl. Wybrane placówki sieci przyjmują opakowania plastikowe i puszki aluminiowe przez recyklomat, czyli automatyczne urządzenie służące do przyjmowania opakowań i wydawania vouchera. Pierwsze takie urządzenie pojawiło się przy sklepie sieci w Skórzewie (woj. wielkopolskie).

Biedronka testuje recyklomat. 5 groszy za zwrot

Zasady akcji określa regulamin przyjmowania opakowań plastikowych i puszek aluminiowych w wybranych sklepach Biedronka. Klient może oddać opakowanie wyłącznie w godzinach otwarcia sklepu.

– Recyklomat przyjmuje wyłącznie opakowania spełniające określone warunki: po napojach dystrybuowanych w sklepach Biedronka, niezgniecione i nieuszkodzone, niezanieczyszczone, a także całkowicie opróżnione z napoju oraz posiadające oryginalną etykietę producenta, której stan umożliwia wczytanie kodu EAN przez recyklomat – wyjaśnia w rozmowie z portalem Monika Ziomek, menedżerka ds. projektów operacyjnych w sieci Biedronka.

W zamian za każde oddane do recyklomatu opakowanie klient otrzyma voucher o wartości równej wielokrotności kwoty 5 groszy, w zależności od liczby oddanych opakowań, przy czym w ramach jednorazowego oddania opakowań, kupujący uprawniony jest do uzyskania vouchera o wartości do 50 zł. Voucher jest drukowany przez urządzenie i można go wykorzystać na jednorazowe zakupy w ciągu 30 dni od dnia wydruku wyłącznie w sklepie, w którym został wydany. Minimalna wartość zakupów uprawniająca do wykorzystania bonu musi wynosić min. 1 zł więcej niż wartość bonu (kwota minimum 1 zł to finalna kwota do zapłaty po naliczeniu wszystkich rabatów).

Dla przykładu klient, który posiada jeden voucher o wartości 5 zł może go zrealizować, dokonując jednorazowego zakupu za kwotę co najmniej 6 zł. Z zakupów uprawniających do wykorzystania vouchera wyłączone są: napoje alkoholowe, wyroby tytoniowe, preparaty do żywienia początkowego, doładowania, w tym: kart telefonicznych, kart przedpłaconych i inne usługi.

Na razie recyklimat pojawił się w sklepie przy ul. Poznańskiej 1W w Skórzewie. Kolejne – jak zapowiada przedstawicielka Biedronki – będą sukcesywnie montowane w placówkach, w których będzie taka możliwość.

