Tak w Lidlu chcą walczyć z kradzieżami. Kamery na ubraniach pracowników

Ta decyzja Lidla może wydawać się kontrowersyjna, jednak ma na celu ograniczyć straty w sklepach Lidl. Zbliżają się święta, a to czas kiedy kradzieże w sklepach stają się jeszcze częstsze niż zwykle. Nowe rozwiązanie z kamerkami ma być wprowadzone w dyskontach w Wielkiej Brytanii.

Lidl stawia na kamerki. Tu je umieści

Specjalne kamerki Lidl chce umieścić na ubraniach pracowników. Dzięki nim nieświadomi niczego klienci będą mogli być kontrolowani jeszcze lepiej. Niemiecka sieć ma zainwestować w akcję około 2 mln funtów. Dzięki temu wyposażenie zyska około 31 tys. pracowników.

Niestety kradzieże w Wielkiej Brytanii są bardzo częste i dokuczliwe, a ponadto dotyczą nie tylko dużych marketów. Na szybach wielu sklepików w Anglii m.in.w Bristolu można zobaczyć naklejone zdjęcia tzw. zbanowanych. To osoby, które zostały nagrane podczas kradzieży. Mają zakaz ponownego wejścia do lokalu.

Akcja Lidla ma swoją nazwę. Policja jest zaangażowana

Wspomniana akcja z kamerkami w Lidlu nosi nazwę Project Pegasus. Wszystko ma zapobiegać kradzieży m.in. produktów spożywczych i gospodarstwa domowego – to głównie one znikają z półek. Nowe urządzenia mają się pojawić w 960 Lidlach w Wielkiej Brytanii.

Kamerki, które otrzymają pracownicy Lidla, będą przypominały te policyjne. Co najważniejsze nie mają być szkodliwe dla samych sprzedawców, a jedynie zwiększać bezpieczeństwo wszystkich obecnych na miejscu. „Niezbędne jest, aby branża zjednoczyła się w celu znalezienia nowych i innowacyjnych sposobów zwalczania poważnej i zorganizowanej przestępczości detalicznej” – mówił Ryan McDonnell, dyrektor generalny Lidl GB, cytowany m.in. przez wiadomoscihandlowe.pl.

Projekt Pegasus to tak naprawdę połączenie sił Lidla i policji. Kamerki mają się pojawić pod koniec listopada 2023 roku, samo organizowanie projektu potrwa jednak aż do wiosny 2024 roku. Ostatecznie wszystko ma pozwolić połączyć uprawnienia organów ścigania z wiedzą i doświadczeniem branży. Pracownicy sklepów przejdą specjalne szkolenia z bezpieczeństwa, by mogli korzystać z kamer w odpowiedni sposób.

