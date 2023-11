Planujesz zakup używanego auta? Nieznajomość nowych przepisów może kosztować

Na kupujących używany pojazd po 31 grudnia 2023 r. ustawodawca nałożył nowy obowiązek. Nabywcy używanych samochodów i to zarówno tych kupionych na terytorium Polski, jak i sprowadzonych z UE, będą zobowiązani do dokonania ich rejestracji.

Zakup samochodu używanego. Nowe przepisy od 1 stycznia 2024 r.

Dotychczas nowi właściciele pojazdów musieli wyłącznie zawiadomić odpowiedni urząd starosty o nabyciu pojazdu. Od 1 stycznia 2024 r. obowiązek ten, zastąpi obowiązek zarejestrowania samochodu, a co do zasady termin na złożenie wniosku o dokonanie rejestracji będzie wynosił 30 dni.

– Zdaniem ustawodawcy taka zmiana poprawi pewność obrotu samochodami używanymi, a to dlatego, że wszystkie rejestracje pojazdów odnotowywane są w powszechnie dostępnych rejestrach – mówi w rozmowie z MarketNews24 Michał Włodarczyk, radca prawny, Country Legal Manager w AUTOCENTRUM AAA Auto sp. z o.o.

Wyjątkiem będą podmioty prowadzące działalność gospodarczą w zakresie handlu samochodami używanymi, dla których termin na złożenie takiego wniosku będzie wynosił 90 dni.

Kara za brak rejestracji

Warto dodać, że za brak terminowego złożenia wniosku o rejestrację, ustawodawca przewidział kary.

– Dla podmiotów zajmujących się handlem samochodami używanymi będzie to 1000 zł, dla pozostałych 500 zł. Jeżeli opóźnienie przekroczy 180 dni, wspomniane przed chwilą kary będą dwukrotnie większe – wyjaśnia M.Włodarczyk z AUTOCENTRUM AAA Auto sp. z o.o.

Jak duży jest polski rynek aut używanych? W październiku kupujący mieli do wyboru o 9 755 ofert samochodów na wtórnym rynku więcej, niż we wrześniu br. Według miesięcznego raportu Barometr AAA AUTO, opartego na analizie danych dotyczących sprzedaży aut używanych w komisach, na stronach internetowych oraz u dealerów samochodów używanych, liczba ofert samochodów na rynku wtórnym wzrosła z 199 112 do 208 867 aut. Jednocześnie, obniżyły się mediany wieku i przebiegu aut, natomiast nieznacznie wzrosła mediana ceny o 600 zł.

Najpopularniejszym modelem oferowanym na sprzedaż na rynku wtórnym w październiku 2023 r. był Opel Astra – 5 857 ofert, na drugim miejscu znalazł się Volkswagen Golf– 4 417 ofert, a na trzecim Audi A4 – 4 362 oferty. Mediana ceny samochodu używanego w październiku 2023 r., to 33 500 zł, mediana przebiegu – 170 796 km, a mediana wieku – 10,9 lat.

