WP: Obajtek przepisał majątek na syna. Szef Orlenu reaguje

Wirtualna Polska ustaliła, że 21 listopada rano w niemal wszystkich księgach wieczystych nieruchomości, których właścicielem lub współwłaścicielem jest Daniel Obajtek, pojawiły się wzmianki o nowym wpisie w dziale księgi, który opisuje status własności nieruchomości. Później pojawiły się kolejne wpisy.

Obajtek przekazał nieruchomości na syna

Z ustaleń portalu wynika, że "w przypadku znacznej części działek wpisy dotyczą aktu darowizny – przenoszącej własność nieruchomości Daniela Obajtka na jego syna Piotra, ale z prawem użytkowania nieruchomości przez Daniela Obajtka". W ten sam sposób szef Orlenu przekazał synowi w kwietniu 2022 roku działki w Stróży koło Pcimia, gdzie znajduje się m.in. dom rodzinny Obajtków.

Pełnomocnik Daniela Obajtka mecenas Maciej Zaborowski poinformował portal, że ze względu na prawo do prywatności „pytania dotyczące darowizn dokonywanych w ramach rodzinny wkraczają właśnie w tą sferę chronioną prawem i nie będą w żaden sposób komentowane".

Szef Orlenu reaguje

Dziś rano do publikacji odniósł się w mediach społecznościowych sam Obajtek. – Mój majątek został wielokrotnie prześwietlony, a to, co komu przekazuję, jest moją prywatną sprawą. Prawo do prywatności jest jednym z podstawowych praw każdego człowieka i dotyczy także osób publicznych. Łamiecie każde standardy, a etyka dziennikarska to pojęcie, które – jak widać po opublikowanym tekście – jest dla Państwa czymś kompletnie nieznanym. Warto je poznać, jeśli ktoś mianuje się dziennikarzem. Sprawę kieruję na drogę prawną – napisał szef Orlenu na platformie X (dawniej Twitter).

